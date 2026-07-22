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Umstrittener Ort Vom Geburtshaus Hitlers zum Polizeiposten

22.07.2026, 09:21

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Vom Geburtshaus Hitlers zum Polizeiposten

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  • Bild 1 von 7. Die Frage, wie mit dem Geburtshaus des Diktators Adolf Hitler (1889-1945) in der österreichischen Stadt Braunau umzugehen sei, löste in Österreich immer wieder emotionale Debatten aus. Im Spannungsfeld standen Erinnerungskultur, historische Verantwortung und die Angst vor einer Neonazi-Pilgerstätte. Bildquelle: EPA/RUBRA.
    Gruppe von Soldaten in Uniformen vor einem historischen Gebäude.
  • Bild 2 von 7. Bis 2011 war im Geburtshaus eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen untergebracht. Als die Eigentümerin einen nötigen Umbau ablehnte, begann die Suche nach einer neuen Zukunft für das Gebäude. Bildquelle: EPA/CHRISTIAN BRUNA.
    Historisches gelbes Gebäude mit geparkten Autos davor.
  • Bild 3 von 7. Das Haus stand danach jahrelang leer. Politik und Öffentlichkeit diskutierten kontrovers, wie mit dem historisch belasteten Ort umzugehen sei. Bildquelle: Keystone/KERSTIN JOENSSON.
    Strassenszene mit geparkten Autos und einem Mann, der läuft, neben mehrstöckigen Gebäuden.
  • Bild 4 von 7. 2016 beschloss die österreichische Regierung die Enteignung der Besitzerin. Damit sollte verhindert werden, dass das Gebäude eines Tages in nationalsozialistischem Sinn genutzt wird. Bildquelle: Keystone/KERSTIN JOENSSON.
    Grosse Holztür in einem historischen Gebäude an einer gepflasterten Strasse.
  • Bild 5 von 7. Nach langen Diskussionen präsentierte das Innenministerium 2023 die definitive Lösung: Das Gebäude (Bildmitte) wird zu einem Polizeizentrum umgebaut. Die Polizei soll rechtsextremen Pilgerfahrten die Grundlage entziehen. Bildquelle: Keystone/BARBARA GINDL.
    Menschen stehen in einer Baustelle mit umliegenden alten Gebäuden.
  • Bild 6 von 7. Im Juli 2026 wurde das umgestaltete Haus eröffnet. Nach jahrzehntelangen Debatten soll das ehemalige Geburtshaus Adolf Hitlers nun vor allem eines sein: ein gewöhnliches Amtsgebäude. Bildquelle: Keystone/BARBARA GINDL.
    Weisse Gebäudefassade mit Holztür und einem Polizeischild.
  • Bild 7 von 7. Während über die Zukunft des Hauses jahrzehntelang gestritten wurde, blieb der Gedenkstein davor bestehen. Er erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus und warnt vor Faschismus und Diktatur. Bildquelle: Keystone/MARTIN DIVISEK.
    Gedenkstein mit Inschrift vor einem historischen Gebäude.
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