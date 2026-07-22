Bild 1 von 7. Die Frage, wie mit dem Geburtshaus des Diktators Adolf Hitler (1889-1945) in der österreichischen Stadt Braunau umzugehen sei, löste in Österreich immer wieder emotionale Debatten aus. Im Spannungsfeld standen Erinnerungskultur, historische Verantwortung und die Angst vor einer Neonazi-Pilgerstätte.

Bildquelle: EPA/RUBRA.

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