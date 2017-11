Es geht um einen Milliardenmarkt – und um die Gesundheit von Menschen, Tieren und Ökosystemen: Der Unkrautvernichter Glyphosat ist hoch umstritten. In wenigen Wochen läuft die Zulassung aus. Der Entscheid, ob sie verlängert wird, liegt nun bei der EU. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen.

Worum geht es? Die Zulassung für den Unkrautvernichter Glyphosat läuft Mitte Dezember aus. Wird sie nicht erneuert, darf Glyphosat ab 2018 in Europa nicht mehr auf den Markt kommen. An diesem Donnerstag steht wohl eine neue Abstimmung in dem zuständigen Expertengremium der EU-Länder über die Zulassung an.

Gibt es keine Entscheidung, könnte die EU-Kommission selbst entscheiden oder aber auch ein Vermittlungsverfahren einberufen. Die Brüsseler Behörde hat bereits klargemacht, dass sie für eine Verlängerung der Zulassung breiten Rückhalt der EU-Staaten haben will. Der Wirkstoff wurde vom US-Konzern Monsanto entwickelt, den der deutsche Konkurrent Bayer übernehmen will. Glyphosathaltige Mittel werden zudem von mehr als 40 weiteren Herstellern vertrieben.

Was ist die Position der EU-Kommission? Die EU-Kommission wollte ursprünglich eine Verlängerung der Lizenz um zehn Jahre. Dafür bekam sie aber keine Unterstützung. Auch bei ihrem neuen Vorschlag für eine Verlängerung um fünf Jahre ist die Mehrheit ungewiss. Die EU-Kommission verweist zugleich darauf, dass nach einer europäischen Zulassung auch jedes Mitgliedsland noch selbst entscheiden und bei ernsten Bedenken die Lizenz verweigern kann.

Welche Vorschläge liegen auf dem Tisch? Neben dem Vorschlag der EU-Kommission für eine fünfjährige Verlängerung plädiert Frankreich für eine Verlängerung um drei Jahre, wie Umweltminister Nicolas Hulot am Mittwoch sagte.

Warum ist Glyphosat so umstritten? Der Unkrautvernichter ist zwar sehr wirksam, gilt als preiswert und wird weltweit genutzt. Denn Glyphosat ist ein Total-Herbizid, das auf sämtliche grüne Pflanzen wirkt. Es hat damit ein so breites Spektrum wie kaum ein anderer Herbizid-Wirkstoff.

Glyphosat steht aber auch im Verdacht, Krebs zu erregen und die Umwelt zu schädigen. Nach Angaben des deutschen Umweltbundesamtes sinkt mit der vollständigen Vernichtung aller Kräuter und Gräser auf Ackerflächen die Zahl der Pflanzen. Damit wird Insekten und Feldvögeln grossflächig die Lebensgrundlage entzogen. Andererseits gehen Experten davon aus, dass ohne eine weitere Glyphosat-Zulassung ein Preisanstieg bei Lebensmitteln droht.

Was sagt die Wissenschaft zum Krebsrisiko? Die Forscher sind uneins. Die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation stufte Glyphosat 2015 als «wahrscheinlich krebserregend» für Menschen ein. Die EU-Lebensmittelbehörde Efsa und die EU-Chemikalienagentur Echa kamen aber zu dem Ergebnis, dass die verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse für eine solche Einstufung nicht ausreichten. Umweltschützer zweifeln allerdings die Aussagekraft der zugrundeliegenden Studien an.