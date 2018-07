ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Unkrautvertilgungsmittel. Es wird seit den 1970er Jahren verwendet, vor allem in der Landwirtschaft. In der Schweiz ist es seit 2002 zugelassen. Jährlich werden in der Schweiz ca. 300 Tonnen Glyphosat eingesetzt, weltweit sind es 700'000 Tonnen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Glyphosat als krebserregend ein, andere Experten bestreiten dies.