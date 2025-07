Amerikaner sind die wichtigste Käufergruppe von Luxusimmobilien in London geworden. Viele suchen hier einen sicheren Hafen, in den turbulenten Zeiten nach Donald Trumps Amtsantritt. Der Zeitpunkt ist günstig, das Angebot in London gross, weil Russen oder Asiaten weniger kaufen.

Jessica Bishop wittert ihre Chance: Als Maklerin betreut sie den Verkauf mehrerer Luxusimmobilien im Herzen Londons. Und die politische Grosswetterlage verändert sich gerade ganz in ihrem Sinne: Die Nachfrage gehe durch die Decke, seit Trump die Wirtschaftswelt mit seiner Zollpolitik auf den Kopf stelle. «Ich habe Kunden, die verunsichert sind, wie es weitergeht für ihre Geschäfte, ihre Zukunft und vor allem für ihre Familien», sagt Bishop auf einem Rundgang durch eine luxuriöse Zweizimmerwohnung im Londoner Regierungsviertel. «Viele Amerikaner suchen einen sicheren Ort. Und da scheint ihnen London ideal, um ihre Familie unterzubringen – und von hier aus in Europa aktiv zu sein.»

Wohnen, wo Winston Churchill Kriegsrat hielt

Bishop vermarktet das knapp 100 Quadratmeter grosse Luxusappartement seit rund drei Wochen. Es liegt in einem historischen Gebäude, im ehemaligen Kriegsministerium – wo der damalige britische Premierminister Winston Churchill während des Zweiten Weltkriegs manche Krisensitzung abhielt.

Legende: Einst Gebäude für Krisensitzungen im Krieg – heute Luxusimmobilie für Amerikaner. srf

Im geschichtsträchtigen Bau waren auch die Zentralen der britischen Geheimdienste untergebracht. «Amerikanische Kunden lieben solche Anekdoten. Das sind starke Argumente, um diese Wohnung anzupreisen», weiss Jessica Bishop. Sie arbeitet für die Immobilienagentur DDRE Global und ist zuversichtlich, die Wohnung innerhalb weniger Monate zu verkaufen – mit einiger Wahrscheinlichkeit an Amerikaner – für umgerechnet 6 Millionen Franken.

Ehemaliger Google-Chef kauft sich eine 42-Mio-Villa

Der wohl prominenteste Käufer aus Amerika ist der frühere Google-Chef Eric Schmidt. Laut «Financial Times» (FT) hat sich Schmidt im vergangenen Jahr eine Stadtvilla im noblen Londoner Stadtteil Kensington gekauft, für rund 42 Millionen Pfund. Noch wohne er nicht darin, sondern vermiete die Villa. Doch bei Bedarf könnte Schmidt nach London ziehen.

Was Londons Immobilienmarkt für Amerikaner attraktiv macht Box aufklappen Box zuklappen Das britische Pfund ist gegenüber dem Dollar im Sinkflug: Innerhalb der letzten 10 Jahre hat das Pfund ein Viertel seines Wertes eingebüsst. Wer über Dollar verfügt und jetzt in Grossbritannien in Immobilien investieren möchte, kommt günstiger zu einem neuen Dach über dem Kopf. Hinzukommt, dass das Angebot an Luxusimmobilien wesentlich grösser ist als auch schon: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine werden Immobilienverkäufe und -käufe durch Russen sehr genau angeschaut, da viele russische Oligarchen auf der Sanktionsliste stehen. Russen kaufen in London zurzeit praktisch gar nichts mehr. Zurückgegangen sind auch die Immobilienkäufe durch Superreiche aus mehreren asiatischen Ländern. Das Angebot an Luxusimmobilien wächst auch durch den Wegzug von Multimillionären, die bisher vom britischen Non-Dom-Steuerprivileg profitiert haben. Sie verlassen Grossbritannien in grosser Zahl, weil sie ihre im Ausland erwirtschafteten Einkünfte neu ordentlich versteuern müssten. So will es die Labour-Regierung, die im Juli 2024 an die Macht gekommen ist und dieses Steuerschlupfloch für Superreiche geschlossen hat.

Gemäss FT sind amerikanische Kunden schon vor Donald Trumps Rückkehr an die Macht zur wichtigsten Käufergruppe von Londoner Luxusimmobilien aufgestiegen – und haben darin die Chinesen abgelöst. Im ersten Quartal 2025 sind gemäss der Luxusimmobilienagentur Knight Frank rund 7 Prozent aller Top-Käufe in London von Amerikanern getätigt worden.

Aufbruch zu neuen Ufern

Bereits heute leben gegen 180’000 Amerikanerinnen und Amerikaner im Vereinigten Königreich. Und viele verfolgen mit wachsender Sorge, was in ihrer Heimat vor sich geht. An einer Comedy-Night der «democrats abroad UK» erzählt Unternehmerin Jennie Drimmer: «Gute Freunde haben soeben ihr Haus in Amerika verkauft und ziehen nach Spanien. In unserem Freundeskreis gibt es mehrere, die sich persönlich gefährdet fühlen – schwule oder farbige Menschen, beispielsweise.»

Wie der Umzug nach Grossbritannien gelingen kann Box aufklappen Box zuklappen Der Umzug nach Grossbritannien ist kein Sonntagsspaziergang. Ein Visum zu bekommen, ist an strenge Auflagen gebunden: Die umzugswillige Person muss nachweisen, dass sie eine Arbeitsstelle hat und dass sie über genügend Geld verfügt, um für sich selbst zu sorgen. Ausserdem werden mehrere Tausend Pfund an Gebühren fällig – für das Ausstellen des Visums und für allfällige Gesundheitskosten. Für reiche Amerikaner, insbesondere für Unternehmer, dürfte dies eine überwindbare Hürde sein: Sie können sich von ihrer Firma nach Grossbritannien entsenden und den Visumsantrag als «skilled worker» über die Firma laufen lassen. Bis 2022 war es für reiche Ausländer wesentlich einfacher, sich in Grossbritannien niederzulassen: Sie mussten lediglich nachweisen, dass sie rund 2 Millionen Pfund im Land investiert hatte bzw. investieren werden. Mit der Gründung einer Immobiliengesellschaft und dem Kauf einer Wohnung kamen Ausländer relativ unkompliziert zu einem «goldenen Visum». Im Februar 2022 wurde dieses Visum abgeschafft, da auf diese Weise der britische Immobilienmarkt stark aufgebläht und mutmasslich Geldwäscherei betrieben worden war.

Sorgen macht sich auch die amerikanisch-britische Doppelbürgerin Maureen Cronin. Sie ist Lehrerin und lebt seit 27 Jahren in London. Sie ist mit einem Briten verheiratet. «Mein Mann wird in diesem Sommer nicht mit mir in die USA in die Ferien fliegen. Er ist Filmemacher und Jude – und er befürchtet, in den USA auf einer schwarzen Liste zu sein, weil er kürzlich einen Film über Palästina gemacht hat.»