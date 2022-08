Mehrere Tote bei Kollision zweier Kleinflugzeuge in Kalifornien

Im US-Bundesstaat Kalifornien sind beim Landeanflug auf einen Flughafen zwei Kleinflugzeuge zusammengestossen.

Laut den lokalen Behörden sind dabei mehrere Personen ums Leben gekommen. Weitere Details gaben sie bisher nicht bekannt.

Am Boden sei niemand verletzt worden.

Der Zusammenstoss hat sich auf dem Watsonville Municipal Airport ereignet, wie die Stadt Watsonville in einem Tweet schreibt. Demnach sei es beim Landeversuch zur Kollision gekommen. Mehrere Menschen seien ums Leben gekommen. Watsonville liegt rund 150 Kilometer südlich von San Francisco.

Nach Angaben der US-Luftfahrtbehörde FAA befanden sich insgesamt drei Personen an Bord der beiden Kleinflugzeuge. Zwei Personen sassen in einer zweimotorigen Cessna 340, an Bord einer einmotorigen Cessna 152 befand sich nur der Pilot.