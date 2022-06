Fünf Tote nach Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen geborgen

Unfall in Deutschland

Einen Tag nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen in Oberbayern ist die Zahl der Todesopfer auf fünf gestiegen.

Eine weitere Leiche wurde am Samstag aus den Trümmern geborgen, wie die Polizei mitteilt.

Die Ursache des schweren Unfalls ist weiterhin unklar.

Es ist eines der schwersten Zugunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland. Es gibt mindestens fünf Tote und zwei Schwerverletzte, zudem über 40 Leichtverletzte. Laut Polizeiangaben ist die am Samstag geborgene Leiche männlich. Medienberichte, wonach es sich um einen Schüler handeln soll, bestätigte die Polizei zunächst nicht. Bei den anderen vier Toten handle es sich um erwachsene Frauen.

Nachdem einer der zerstörten Waggons angehoben werden konnte, gehen die Einsatzkräfte nicht davon aus, noch weitere Todesopfer zu finden. Auszuschliessen sei das aber nicht, so ein Polizeisprecher. Etwa sieben Menschen galten am Samstagmittag noch als vermisst. Möglich sei aber, dass sie unter den Verletzten sind.

Bergungsarbeiten dauern an

Die Ursache des Unglücks ist weiter unklar. Auszuschliessen ist laut Polizei bisher nur eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug. «Vor Ort waren alle Experten der Meinung, dass die wahrscheinlichste Ursache ein technischer Defekt am Gleis oder am Zug sein müsste», sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter.

Bild 1 / 11 Legende: Auch am Tag nach dem Unglück in Oberbayern sind die Rettungskräfte weiter im Einsatz. Keystone Bild 2 / 11 Legende: Die umgestürzten Waggons wiegen an die 50 Tonnen. Keystone Bild 3 / 11 Legende: Mithilfe eines schweren Bergekrans, der bis zu 120 Tonnen heben kann, sollen umgekippte Waggons gehoben werden. Keystone Bild 4 / 11 Legende: Zahlreiche Einsatz- und Rettungskräfte waren bereits in der Nacht auf Samstag an der Unglücksstelle. Keystone Bild 5 / 11 Legende: Mindestens fünf Menschen kamen beim Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen ums Leben. SRF Bild 6 / 11 Legende: Feuerwehr, Notärzte und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort. Keystone Bild 7 / 11 Legende: Das Unglück ereignete sich am Freitag gegen 12:15 Uhr im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen. Keystone Bild 8 / 11 Legende: Drei Wagen des Zuges sind umgekippt. Keystone Bild 9 / 11 Legende: Der Zug ist vermutlich entgleist – warum, ist noch unklar. Keystone Bild 10 / 11 Legende: Von den etwa 140 Menschen im Zug wurden über 30 verletzt, darunter mehrere Kinder. Keystone Bild 11 / 11 Legende: Die Bergungsarbeiten dauern an und gestalten sich noch immer schwierig. Keystone

Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde ein schwerer Bergekran, der bis zu 120 Tonnen heben kann, an die Unfallstelle verlegt, um die umgestürzten Waggons zu heben.

Auch Kinder unter den Verletzten

Am Freitagmittag waren mehrere Waggons der Regionalbahn auf dem Weg nach München im Ortsteil Burgrain entgleist. Mehrere Doppelstock-Wagen des Zugs kippten um, rutschen eine Böschung hinab und blieben direkt neben einer Bundesstrasse liegen.

Von den etwa 140 Menschen im Zug starben mindestens fünf. Unter den über 40 Verletzten sind auch mehrere Kinder. Einige Opfer erlitten schwerste Verletzungen und mussten notoperiert werden.

Das Unglück ereignete sich gegen 12:15 Uhr – also zum Schulschluss, wenn viele Kinder auf dem Heimweg sind. Am Samstag beginnen in Bayern die Pfingstferien. Feuerwehr, Notärzte und Polizei waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Bestürzte Reakionen aus der Politik Box aufklappen Box zuklappen Legende: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (links) und Bahn-Chef Richard Lutz (rechts), bei ihrem Besuch an der Unglücksstelle in Oberbayern. Keystone Bahn-Chef Richard Lutz und der deutsche Bundesverkehrsminister Volker Wissing besuchten die Unfallstelle am Samstag und drückten ihre Anteilnahme aus. Zugleich dankten sie den Rettungskräften – darunter viele Ehrenamtliche. «Es ist ergreifend, hier zu stehen und zu sehen, welche dramatischen Ausmasse dieser Zugunfall genommen hat», sagte Wissing. Nun gälten die Gedanken den Hinterbliebenen der Opfer. «Es ist ein unfassbares Ereignis», sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Samstag bei einem Besuch am Unglücksort. «Wir hoffen sehr, dass es keine weiteren Todesfälle gibt.» Ein solches Unglück sei immer ein Schock und ein «Stich ins Herz». Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz äusserte sich ebenfalls bestürzt über das Zugunglück. «Unser Mitgefühl ist bei den Angehörigen, bei den Verletzten, denen wir eine baldige Genesung wünschen», sagte er. Man versuche, diejenigen zu retten, die gerettet werden könnten. Scholz sprach von «erschütternden Nachrichten» und «bedrückenden Bildern» von der Unfallstelle in Bayern.

Ob der verunglückte Regionalzug wegen des neuen 9-Euro-Tickets besonders voll war, ist unklar. Für die Region an der Grenze zu Österreich ist das Unglück kurz vor den Ferien auch verkehrstechnisch eine Katastrophe.

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen kündigte an, dass bis zum Ende der Bergungsarbeiten – voraussichtlich Mitte nächster Woche – nebst dem Bahn- auch der Autoverkehr in der Region von Behinderungen betroffen sein werde.