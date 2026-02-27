- Ein Tram ist in Mailand, Norditalien, entgleist und gegen ein Gebäude geprallt.
- Dabei kam eine Person ums Leben und etwa zwanzig weitere wurden verletzt, wie eine Quelle der Polizeipräfektur gegenüber der Nachrichtenagentur AFP angab.
Derzeit ist noch unklar, warum die Strassenbahn in der Stadt entgleist ist. Momentan findet in Mailand die Fashion Week statt.
Bild 1 von 2. In Mailand ist es zu einem schlimmen Unfall gekommen: Ein Tram entgleiste und prallte in ein Gebäude. Dabei kam eine Person ums Leben. Bildquelle: IMAGO/Francesco Enriquez / ipa-agency.net.
Bild 2 von 2. Der Unfall ereignete sich in der Via Vittorio Veneto. Bildquelle: REUTERS/Daniele Mascolo.
Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge eilten fünf Krankenwagen zum Unfallort, während Rettungskräfte ein Zelt aufstellten, um den Verletzten zu helfen. Das lokale Verkehrsunternehmen ATM gab zunächst keinen Kommentar ab.
«Ich dachte, es sei ein Erdbeben», berichtete einer der Fahrgäste der Nachrichtenagentur Ansa. «Ich sass und fand mich zusammen mit den anderen Fahrgästen auf dem Boden wieder. Es war schrecklich», fügte er hinzu.