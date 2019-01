Durch die Explosion in einer Bäckerei in der Rue de Trévise in Paris sind zwei Feuerwehrleute und zwei Frauen ums Leben gekommen.

Knapp 50 Menschen wurden verletzt, 10 Menschen schwer.

Die Ursache ist noch unklar. Ermittler gehen derzeit dem Verdacht nach, dass ein Gasleck die Explosion verursacht haben könnte.

Die eine Frau, eine Spanierin, sei im Spital gestorben, hiess es aus dem spanischen Aussenministerium. Demnach war die Frau mit ihrem Mann auf Urlaub in der französischen Hauptstadt.

Unten den Trümmern wurde zudem die Leiche einer Frau gefunden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Die Explosion hat sich laut der Polizei gegen 9 Uhr im 9. Bezirk ereignet, rund einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper.

Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Rund 100 Polizisten und knapp 200 Feuerwehrleute waren laut Innenminister im Einsatz.

Rauch drang aus dem Gebäude. Mehrere Glasscheiben in der Umgebung seien durch die Wucht der Explosion zerstört worden, berichten Medien.

Explosion in Paris Bild 1 / 5 Legende: Die Bäckerei in der Rue de Trévise im Pariser Stadtzentrum brennt nach der Explosion. Reuters Bild 2 / 5 Legende: Überall Spuren der heftigen Explosion, aus dem betroffenen Gebäude dringen Feuer und Rauch. Twitter/@Croissandau Bild 3 / 5 Legende: 36 Menschen wurden laut der Feuerwehr verletzt, 12 von ihnen schwer. Reuters Bild 4 / 5 Legende: Die Feuerwehr steht im Grosseinsatz - auch zum Bergen von Hausbewohnern. Reuters Bild 5 / 5 Legende: Die Explosion war heftig, viele Trümmerteile und Glasscherben liegen auf der Strasse. Reuters

Auf der Strasse lagen Trümmerteile, der untere Teil eines Gebäudes ist verwüstet und stand in Flammen. Auch geparkte Autos wurden durch die Explosion beschädigt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten.

Über Leiter aus Wohnung geborgen

«Ich schlief und wurde von der Erschütterung geweckt», berichtete Claire Sallavuard. Sie wohnt im Gebäude in der Rue de Trévise, in dem sich die Explosion ereignete. «Alle Fenster der Wohnung explodierten, alle offenen Türen sprangen aus den Angeln. Um aus dem Zimmer zu kommen, musste ich über die Tür laufen, die Kinder waren in Panik, weil sie nicht aus ihrem Zimmer kamen.» Die Feuerwehr brachte die Familie schliesslich über eine Leiter in Sicherheit.

Ein Anwohner aus einem nahe gelegenen Haus sagte dem TV-Sender BFMTV: «Ich habe gespürt, wie mein Haus für eine oder zwei Sekunden in seinen Grundfesten schwankte.» Das 9. Arrondissement ist ein belebtes Wohn- und Geschäftsviertel.

Das Rathaus des neunten Bezirks will den Betroffenen der Explosion offenbar Hilfe bieten und twittert: «Die Bewohner können ins Rathaus kommen.»