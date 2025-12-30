Unicef-Bericht Hunger und Krieg bestimmen das Leben von Millionen Kindern

Hunger, Krieg und Krankheit haben nach Einschätzung von Unicef im zu Ende gehenden Jahr das Leben von Millionen Kindern bestimmt.

Das UNO-Kinderhilfswerk betonte in einer Bilanz aber auch: Selbst unter schwierigsten Bedingungen sind Fortschritte möglich.

In Kriegsgebieten wie in der Ukraine und im Sudan seien viele Kinder täglich in Lebensgefahr, stellte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen in seiner Jahresbilanz 2025 fest.

Der Geschäftsführer von Unicef Deutschland, Christian Schneider, besuchte im vergangenen Monat Familien in der Ukraine. «Die Kinder in den Kriegsgebieten sind weit entfernt von einer Kindheit, die diesen Namen verdient», berichtete er der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

«Tag und Nacht sind sie von Angst geprägt. Viele haben Depressionen, Schlafstörungen und Entwicklungs­verzögerungen.» In der Ukraine würden sogar Schulen und Spielplätze bombardiert.

Legende: Jeden Tag wird die Ukraine durch Russland angegriffen. In U-Bahn-Stationen suchen die Menschen Schutz, wie hier in Kiew am 23. Dezember 2025. Keystone/ /Dan Bashakov

In der Demokratischen Republik Kongo wurden nach Unicef-Angaben in den ersten neun Monaten dieses Jahres über 35'000 Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder registriert. In dem afrikanischen Land gab es 2025 auch den schlimmsten Cholera-Ausbruch seit 25 Jahren.

Hungersnöte im Sudan und im Gazastreifen

Erstmals sei 2025 innerhalb eines Jahres in zwei Ländern eine Hungersnot bestätigt worden. «In beiden Fällen war sie menschgemacht, ausgelöst durch Krieg und Konflikte: in Regionen des Sudans und des Gazastreifens», teilte Unicef mit. Im Sudan sei 2024 und 2025 in mehreren Gebieten in Darfur eine Hungersnot festgestellt worden.

Legende: Sudanesische Waisenkinder, die vor dem Krieg in den Osten des Tschad geflohen sind, erhalten eine Mahlzeit von der Hilfsorganisation «Group Kitchen Project». (Bild: 22.11.2025) REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Im Gazastreifen wurde demnach im Sommer 2025 in Teilen von Gaza-Stadt ebenfalls eine Hungersnot festgestellt, nachdem Krieg und Blockaden von Hilfslieferungen zu einer katastrophalen Situation geführt hätten.

Mittlerweile bestehe nach neuesten Daten zwar keine Hungersnot mehr, aber die Situation bleibe so fragil, dass weiterhin 100'000 Kinder im Gazastreifen von hoher akuter Ernährungsunsicherheit betroffen seien.

Legende: Seit über zwei Jahren leben Kinder im Gazastreifen unter katastrophalen Bedingungen. (Bild: Khan Yunis, 27.12.2025) Keystone

«Hunger und Kinderarmut sind kein Schicksal wie eine Naturkatastrophe, die uns plötzlich und unvorbereitet trifft», betonte Schneider. «Sie zeigen ein eklatantes Versagen unserer globalen Politik und unserer Gesellschaft gegenüber unseren Kindern.» Kinder zahlten den höchsten Preis, dabei seien sie völlig unschuldig an den Konflikten.

Noch nie so viele Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten

Schon Mitte des Jahres hatte Unicef festgestellt, dass noch nie so viele Kinder in Krisen- und Konfliktgebieten aufgewachsen seien wie derzeit. Fast jedes fünfte Kind sei betroffen. Das sind den Angaben zufolge fast doppelt so viele wie Mitte der 1990er Jahre.

Die Vereinten Nationen hätten zudem einen Höchststand schwerer Kinderrechtsverletzungen und Angriffe auf humanitäre Helferinnen und Helfer festgestellt. 41'370 schwere Kinderrechtsverletzungen in nur einem Jahr sind demnach für 2024 nachgewiesen, ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen für 2025 liegen noch nicht vor, aber Unicef geht davon aus, dass sich angesichts der aktuellen Kriege und Krisen keine Verbesserung ergeben hat.

Wirksame Hilfsprogramme zeigten aber immer wieder, dass mit entschlossenem, gemeinsamem Handeln auch unter schwierigsten Bedingungen Leben gerettet und Zukunftsaussichten geschaffen werden könnten. Auch 2026 werde wieder ein Jahr mit enormen Herausforderungen werden, sagte Schneider. Unicef werde weiter alles daransetzen, Kinder wenn irgend möglich zu schützen.