Bei einem Brand in einem Ausgehlokal sind in Spanien mindestens 13 Menschen gestorben.

Das Feuer brach in der südöstlichen Stadt Murcia in einem Nachtclub aus.

Mindestens vier weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der lokale Rettungsdienst mit.

Es sei möglich, dass weitere Menschen ums Leben gekommen seien. Es gebe noch Vermisste.

Dutzende Menschen feierten gegen sechs Uhr morgens noch ausgelassen, als sich Tanzflächen und Theken plötzlich in ein Feuerinferno verwandelten. Der Brand war in einem von drei aneinandergrenzenden Lokalen ausgebrochen und griff schnell auf die anderen über.

«Wir sind alle am Boden zerstört», sagte Murcias Bürgermeister José Ballesta vor Journalisten. Er rief eine dreitägige Trauer aus, als die Feuerwehr in den Trümmern weiter nach Opfern suchte. Mehrere Menschen wurden noch vermisst. Deshalb schlossen die Behörden nicht aus, dass die Opferzahl noch ansteigt.

Videos, die in Medien und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, zeigen, wie die Flammen noch vor Sonnenaufgang aus dem Dach der Disco «Teatre» meterweit in die Höhe schlugen. Dutzende Menschen sind zu sehen, wie sie auf der Strasse vor dem Lokal zum Teil umherirren.

Legende: Feuerwehrleute bekämpfen den Brand im Nachtclub in Murcia. Keystone/AP/Bomberos/Ayuntamiento de Murcia

Die Rauchwolke aus dem Einkaufs- und Vergnügungszentrum Las Atalayas vor den Toren Murcias sei kilometerweit zu sehen gewesen, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE. Es war den amtlichen Angaben zufolge bereits nach neun Uhr, als die rund 40 eingesetzten Feuerwehrleute auch die letzten Flammen löschen und sich auf die Suche nach Opfern machen konnten.

Im nahe gelegenen Sportpalast von Murcia richtete die Stadt ein Betreuungszentrum ein, in dem Gäste der Disco und Angehörige der Opfer, die zu Dutzenden zum Unglücksort geeilt waren, unter anderem psychologisch betreut wurden.

Brandursache unklar

Die Ursache und der genaue Ort des Brandausbruchs waren zunächst unbekannt. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden, erklärte der Sprecher der nationalen Polizei, Diego Seral. Auch zu den Identitäten der Todesopfer wurde zunächst nichts mitgeteilt.

Legende: Nach dem Brand in Murcia stehen Menschen neben den Einsatzkräften vor dem abgebrannten Nachtclub. Keystone/EPA/MARCIAL GUILLEN

Der Brand in Murcia ist einer der schlimmsten in einem Nachtclub in Spanien seit fast dreieinhalb Jahrzehnten. 1990 waren bei einem Feuer in der Tanzbar «Flying» in Saragossa 43 Menschen ums Leben gekommen. Eine schlimmere Bilanz gab es nur 1983 in der Disco «Alcalá 20» in Madrid: Dort starben damals wenige Tage vor Heiligabend sogar 81 Menschen in den Flammen.