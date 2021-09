2015 wurden die Nachhaltigkeitsziele – die «Agenda 2030» – mit viel Pomp verabschiedet. Doch die Vereinten Nationen sind derzeit schlecht unterwegs, sie zu erreichen. Sie hinken nicht bloss dem eigenen Fahrplan gewaltig hinterher. In vielen Bereichen verschlechtert sich die Lage sogar.

Die Ziele gelangten ausser Reichweite, räumt UNO-Generalsekretär António Guterres nun erstmals umwunden ein: «Ob es um den Klimawandel, um kriegerische Konflikte, um Covid oder um die Armutsbekämpfung geht – die Welt ist nicht auf Kurs.»

Beispiele: Die Eliminierung der extremen Armut, ein zentrales UNO-Nachhaltigkeitsziel, rückt in weite Ferne. Statt zu sinken, stieg 2020 die Zahl der extrem Armen weltweit um 97 Millionen. Auch die Kindersterblichkeit liegt weit höher als angestrebt.

Auf dem Arbeitsmarkt fanden im Vorjahr nicht mehr, sondern 54 Millionen weniger Frauen eine Beschäftigung. Der Analphabetismus stieg um hundert Millionen Menschen. Und der Zugang zu Elektrizität nahm in Afrika, nach Jahren der Fortschritte, deutlich ab. Derweil steigt die Erderwärmung weiter.