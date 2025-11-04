Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Das berichten mehrere US-Medien, darunter CNN und Punchbowl News, unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie.

Der 84-Jährige sei am Montagabend an den Folgen einer Lungenentzündung sowie einer Herz- und Gefässerkrankung gestorben, teilte seine Familie mit. Gesundheitliche Probleme hatte Cheney schon seit vielen Jahren – im Jahr 2012 unterzog er sich einer Herztransplantation.

Cheney war Vize im Weissen Haus unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush (2001-2009). Der Republikaner war ausserdem Verteidigungsminister und hat Jahrzehnte der US-Politik mitgestaltet – und besonders die Zeit nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geprägt.

Er gilt als einer der mächtigsten Vizepräsidenten der USA und als einer der Hauptverantwortlichen für den sogenannten «Krieg gegen den Terror». Nach 9/11 machte sich für das umstrittene Gefangenenlager Guantanamo Bay, illegale Abhörpraktiken und die Irak-Invasion stark. Er gehörte zu den entschiedenen Befürwortern des Irak-Kriegs 2003.

Cheney stellte sich gegen Donald Trump

Cheney hat in der US-Hauptstadt Washington eine beeindruckende Karriere hingelegt: In den 1970ern war er Stabschef im Weissen Haus unter Gerald Ford, später Kongressabgeordneter, Verteidigungsminister unter George Bush senior (1989-1993) und dann nach Jahren in der Privatwirtschaft Vize unter Bush junior.

Aus der aktiven Politik zog er sich nach seinem Ausscheiden aus dem Amt zurück. Im Präsidentschaftswahlkampf 2024 gab er bekannt, dass er für die Demokratin Kamala Harris stimmen wolle – und nicht für den Republikaner Donald Trump.

Cheney wurde 1941 im US-Bundesstaat Nebraska geboren, später zog er mit seiner Familie nach Wyoming. Er studierte Politikwissenschaft und war Vater zweier Töchter. Seine Tochter Liz ist selbst in der US-Politik aktiv und zählt zu den prominentesten republikanischen Kritikern des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.