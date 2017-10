Die wochenlang gesperrte Rheintalbahn-Strecke ist seit Sonntagabend wieder für den Zugverkehr geöffnet.

Seit Mitternacht fahren alle Fern- und Regionalzüge wieder nach dem regulären Fahrplan, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch erste Güterzüge konnten wieder über die Strecke rollen.

Die SBB hatte zuvor angekündigt, dass der Personenverkehr nach letzten Ersatzzügen am Montag wohl ab Dienstag ganz normal laufen werde.

Als erster fuhr der SBB zufolge ein Personennachtzug von Zürich nach Hamburg kurz nach 23:30 Uhr über die neuen Geleise. Seit dem 12. August war das Nadelöhr der europäischen Nord-Süd-Bahnachse gesperrt. Wegen einer Bahntunnel-Baustelle hatte sich der Boden abgesenkt und die Gleisanlagen zerstört.

Die Ausweichroute via Stuttgart hatte nur geringe Kapazitäten und war auch durch Baustellen belastet. Nebenan im Elsass erforderte ein anderes Bahnstromsystem entsprechende Lokomotiven. So stauten sich in beide Richtungen Passagiere und Güter.

Zur Klärung der Verantwortlichkeit für die folgenschwere Schienenpanne droht ein langer Rechtsstreit. Ob die SBB ihrerseits Forderungen stellen will, ist gemäss einem Sprecher noch nicht entschieden. Diese Frage prüfe die Geschäftsleitung sorgfältig. Es seien bisher keine Forderungen von Kunden eingegangen.

Die SBB schreibt von «massiven Auswirkungen» wegen der Rastatt-Panne, darunter Einnahmeausfälle in Millionen-Höhe. Genau bezifferbar sind diese laut dem Sprecher noch nicht.

Daher sei es wichtig, nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, sondern international Lehren zu ziehen punkto Ausweichrouten, Koordination, Daten- und Personalaustausch sowie Sicherheit. Die Schienenpanne zeige überdies die Notwendigkeit des geplanten trimodalen Güterterminals im Basler Rheinhafen.