Was ist passiert? In China wurden vor einer Woche Dutzende Mitglieder einer der grössten Untergrundkirchen festgenommen. Darunter war auch der Gründer und Hauptpastor der Zion Church, Jin Mingri, wie seine Tochter und ein Sprecher der Kirche bekannt gaben.

Legende: Grosse Untergrundkirchen wurden in der Vergangenheit von den Behörden zerschlagen. Das könnte der Grund für die kürzlich erfolgten Festnahmen sein, sagen chinesische Christen gegenüber SRF-Korrespondent Samuel Emch. Getty Images/Jonathan Saruk/Archiv

Was ist eine Untergrundkirche in China? «Vereinfacht gesagt, sind dies christliche Gemeinschaften in China, die sich in Bezug auf ihren Glauben nicht von der kommunistischen Partei reinreden lassen wollen, wie sie ihren Glauben ausleben sollen», sagt Samuel Emch, SRF-China-Korrespondent. «Die Kommunistische Partei kontrolliert alle Religionsgemeinschaften in China ziemlich streng. Kirchen müssen sich bei den offiziellen Landeskirchen registrieren lassen, zum Beispiel bei der Patriotischen Katholischen Vereinigung Chinas, die unter Aufsicht der kommunistischen Partei steht.» Die Kontrolle der Regierung über die Kirchen sei in den letzten zwanzig Jahren schärfer geworden.

Streng genommen sind die Untergrundkirchen illegal. Aber solange sie klein und diskret sind, werden sie toleriert.

Wie funktioniert so eine Untergrundkirche? Die Untergrundkirchen machen Gottesdienste online, in Kellern oder Privathäusern, daher kommt der Name Untergrundkirchen. «Streng genommen sind sie illegal. Aber solange sie klein und diskret sind, werden sie toleriert, aber auch kontrolliert. Mit ein paar Dutzend, vielleicht ein paar Hundert Gläubigen können sie bestehen», so Emch. Die meisten haben ein paar Dutzend Anhängerinnen und Anhänger. Diese werden in vielen Provinzen von den Behörden beobachtet und regelmässig von der Polizei befragt.

Wie viele Anhängerinnen und Anhänger haben die Untergrundkirchen insgesamt? Die offiziell registrierten Kirchen – protestantisch und katholisch zusammen – umfassen 38 Millionen Gläubige. «Was die Untergrundkirchen betrifft: Schätzungen gehen davon aus, dass sie insgesamt mehr Anhängerinnen und Anhänger haben», so der Korrespondent.

Legende: Pastor Jin Mingri von der Zion Church wurde ebenfalls festgenommen. Reuters/Thomas Peter/Archiv

Was ist die Zion Church? Zion Church ist eine der grossen Untergrundkirchen in China. Sie hat rund hunderttausend Anhängerinnen und Anhänger. «Der Grund für die Verhaftungen könnte sein, dass gerade die Zion Church den Behörden zu gross, zu gut sichtbar, zu gut organisiert wurde», so Korrespondent Emch. Schon in der Vergangenheit seien Kirchen dieser Art zerschlagen worden.

Warum kamen die Verhaftungen genau jetzt? Das wisse man nicht so genau, sagt Emch. Laut der BBC gebe es neue Regulierungen in Bezug auf Kirchen in China. Sie beträfen jedoch nur die staatlich regulierten und angemeldeten Kirchen. Es sei ein Online-Verhaltenskodex für Geistliche. Darin steht: «Religiöse Geistliche, die Online-Aktivitäten ausüben, sollten ihr Vaterland lieben, die Führung der Kommunistischen Partei Chinas und das sozialistische System unterstützen.» Das zeige die Grundhaltung der kommunistischen Partei gegenüber der Religion.