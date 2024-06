Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der US-Bananenkonzern Chiquita ist wegen seiner Verbindungen zu einer paramilitärischen Gruppe in Kolumbien erneut zu Schadenersatzzahlungen in Millionenhöhe verurteilt worden.

Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Florida hat entschieden, dass das Unternehmen über 38 Millionen Dollar zahlen muss.

Die Schadenersatzzahlung geht an die Familien von acht kolumbianischen Männern, die von der paramilitärischen Gruppe AUC getötet wurden.

Chiquita habe die AUC wissentlich finanziell unterstützt, was ein vorhersehbares Schadensrisiko dargestellt habe, so das Gericht in Florida.

Das Unternehmen konnte nicht nachweisen, dass es sich bei den finanziellen Zuwendungen um Schutzgelder handelte, mit denen eine unmittelbare Bedrohung des Unternehmens oder seiner Mitarbeiter abgewendet werden sollte. Eine Stellungnahme von Chiquita zu dem Urteil liegt bisher nicht vor.

Legende: Nicht das erste Mal: Chiquita war bereits 2007 wegen ähnlicher Vorwürfe zu einer Geldstrafe von 25 Millionen Dollar verurteilt worden. KEITH SRAKOCIC/Keystone

«Das Urteil macht die getöteten Ehemänner und Söhne nicht wieder lebendig, aber es stellt die Dinge richtig und weist die Verantwortung für die Finanzierung des Terrorismus dorthin, wo sie hingehört: vor die Tür von Chiquita», sagte die Anwältin der Familien der Getöteten.

Kaufen Sie Bananen von Chiquita? Ja, ich kaufe nur Bananen von Chiquita Ja, ich kaufe nur Bananen von Chiquita % Ab und zu Ab und zu % Ich kaufe eine andere Marke Ich kaufe eine andere Marke % Ich esse keine Bananen Ich esse keine Bananen % Ich habe keine Meinung dazu Ich habe keine Meinung dazu % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Nicht die erste Strafe

Chiquita war bereits 2007 wegen ähnlicher Vorwürfe zu einer Geldstrafe von 25 Millionen Dollar verurteilt worden. Das Unternehmen hatte sich damals schuldig bekannt, zwischen 2001 und 2004 Schutzgelder für die Sicherheit seiner Beschäftigten gezahlt zu haben.

Die paramilitärische AUC wurde von der US-Regierung und der EU als terroristische Vereinigung eingestuft. Die Miliz galt bis zu ihrer offiziellen Auflösung 2006 als eine der brutalsten Gruppen in Kolumbien.