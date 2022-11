Zwei bekannte Schauspielerinnen sind im Iran wegen der Unterstützung der regierungskritischen Proteste festgenommen worden. Hengameh Ghasiani und Katajun Riahi wurden verhaftet, nachdem sie in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen hatten.

Am Samstagabend veröffentlichte die 52-jährige Ghasaini auf Instagram ein Video, in dem sie ihr Kopftuch ablegt. Unter den Post schreibt sie: «Vielleicht ist dies mein letzter Beitrag. Was auch immer mit mir geschieht, ihr sollt wissen, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug auf der Seite der iranischen Bevölkerung stehe.»

Vergangene Woche hat sie die iranische Staatsführung als «Kindermörder» bezeichnet und ihr vorgeworfen, mehr als 50 Kinder «ermordet» zu haben.