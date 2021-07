«Die Zeugenaussagen der Polizisten in Uniform machen deutlich: Was am 6. Januar geschah, war alles andere als harmlos», sagt SRF-Korrespondentin Isabelle Jacobi. «Die Sicherheit der Parlamentsabgeordneten war in Gefahr – und mit ihr die US-Demokratie.»



Die Einrichtung des Untersuchungsausschusses war Gegenstand heftiger politischer Auseinandersetzungen zwischen Republikanern und Demokraten. Republikaner hatten sich gegen dessen Einsetzung gewehrt und argumentiert, es gebe an anderer Stelle genug Aufarbeitung der Attacke. Sie warfen den Demokraten vor, vor allem parteipolitische Motive bei der Untersuchung zu verfolgen.



Im Mai hatten die Republikaner im Senat zunächst die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission zum Angriff verhindert. Die Demokraten entschieden daraufhin, aus eigener Kraft ein Untersuchungsgremium im Repräsentantenhaus zu installieren, wo sie die Mehrheit haben.



Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, verärgerte die Republikaner-Führung damit, dass sie selbst zwei republikanische Abgeordnete – ausgewiesene Trump-Kritiker – ins Gremium holte und zugleich zwei Trump-getreuen republikanischen Parlamentariern einen Sitz im Ausschuss verweigerte.



Die restlichen republikanischen Abgeordneten boykottieren die Untersuchungskommission nun. Lediglich Liz Cheney und Adam Kinzinger sind dabei. «Sie sind inzwischen die einzigen Republikaner in der grossen Kammer, die Donald Trump offen kritisieren. Von der Parteiführung werden sie als Verräter angesehen.» Angesichts der verhärteten Fronten und der einseitigen Besetzung des Gremiums fehle es ihm nun auch an Legitimation, schliesst Jacobi.