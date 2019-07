Sturm in Griechenland fordert mehrere Tote

Unwetter in Südeuropa

Im Norden Griechenlands sind bei Hagelstürmen und Tornados sieben Menschen ums Leben gekommen.

Die Todesopfer sind sechs Touristen und ein einheimischer Fischer.

Das Unwetter dauerte nur zehn Minuten, aber die Bilanz war verheerend: Neben den sieben Toten wurden mehr als hundert Personen verletzt, einige von ihnen schwer. Sie wurden teilweise von herumfliegenden Trümmern oder umstürzenden Bäumen getroffen. Zwei Menschen starben im Wohnmobil, das von Sturmböen erfasst wurde.

Legende: Von dem Unwetter betroffen war vor allem die bei Feriengästen beliebte nordgriechische Halbinsel Chalkidiki. SRF

Dort wo der Sturm wütete, sind Strom- und Wasserversorgung ausgefallen. Die Feuerwehr musste mehrere Hundert Mal ausrücken, um Menschen in Not zu helfen. Die Regierung rief für die Region den Notstand aus.

Bild 1 / 5 Legende: «Ich habe so starke Winde noch nie erlebt», sagte der Chef des Zivilschutzes. Reuters Bild 2 / 5 Legende: Die Schäden ausserhalb der Hotels sind massiv. Reuters Bild 3 / 5 Legende: Mehr als 60 Menschen wurden durch Stühle, Ziegelsteine, Mülltonnen und andere Gegenstände verletzt. Reuters Bild 4 / 5 Legende: Alle Todesopfer seien Touristen, berichtete das Staatsradio unter Berufung auf den Zivilschutz und die Polizei. Reuters Bild 5 / 5 Legende: Die Touristen in der Region stammen überwiegend aus osteuropäischen Staaten. Reuters

Griechische Meteorologen sprechen von zwei Wirbelstürmen, die über die Region hinwegfegten. «Wir wussten, dass es einen schweren Sturm geben würde, und es gab auch entsprechende Warnmeldungen; aber wir konnten nicht vorhersagen, wo genau das Unwetter zuschlägt», sagte Efthymios Lekkas, Chef des griechischen Katastrophenschutzes, gegenüber Medien.

Hagel und Sturmböen in Italien

Auch in Italien gab es starke Hagelstürme. Betroffen sind laut italienischen Medien vor allem die Regionen Emilia-Romagna und Molise. Dabei wurde in Milano Marittima eine Frau verletzt.

Eindrückliche Bilder wurden bei Pescara aufgenommen, wo orangengrosse Hagelkörner ins Meer fallen und dabei an Feuerwerk-Lärm erinnern. 18 Menschen mussten sich vor allem wegen Kopfverletzungen behandeln lassen, berichtet «La Repubblica». Fischerboote sind teilweise versunken oder wurden schwer beschädigt.

Weiter hat der Hagelsturm in der ganzen Stadt Pescara viele Schäden angerichtet; an den Dächern und Fenstern. In der tiefergelegenen Garage des Spitals stehen Autos ganz unter Wasser. Das Unwetter zieht laut der Wettervorhersage bald Richtung Süden bis nach Kalabrien.