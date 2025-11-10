Bei der Explosion eines Autos in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi sind Medienberichten zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere wurden verletzt.

Demnach explodierte an einer Ampel in der Nähe der als Rote Festung bekannten Palastanlage ein Auto. Weitere Fahrzeuge hätten daraufhin Feuer gefangen.

Die Ursache der Explosion ist noch nicht bekannt.

Der indische Innenminister Amit Shah erklärte bei einer Pressekonferenz, dass ein Fahrzeug an einer Ampel auf der Subhash Marg explodiert sei. «Der Vorfall wird derzeit untersucht, und alle Möglichkeiten werden in Betracht gezogen», sagte Shah.

Der Sender NDTV berichtete, der Besitzer des Wagens sei festgenommen worden.

Legende: Der Vorfall ereignete sich in einer belebten Strasse in der Altstadt von Neu-Delhi. REUTERS / Adnan Abidi

Auf Bildern lokaler Medien waren Flammen und Rauch zu sehen, die von mehreren Fahrzeugen aufstiegen. Mindestens sechs Autos und drei Autorikschas hätten Feuer gefangen, sagte der stellvertretende Feuerwehrchef von Neu-Delhi. Die Flammen seien inzwischen gelöscht worden.

Die Identität der Opfer war zunächst unklar. Die Strassen um das betroffene Gebiet wurden gesperrt.

Nahe bekanntem Touristenziel

Die Rote Festung, in Indien als Lal Qila bekannt, ist eine Festung aus der Mogulzeit im 17. Jahrhundert und ein beliebtes Touristenziel. Das Wahrzeichen liegt in der Altstadt Neu-Delhis und wird ganzjährig von Touristinnen und Touristen besucht.

In den 1980er- und 1990er-Jahren war Delhi wiederholt Ziel von Anschlägen, für die islamistische Extremisten oder Separatisten aus dem nördlichen Bundesstaat Punjab verantwortlich gemacht wurden. Der letzte derartige grössere Vorfall in der Stadt ereignete sich 2011. Damals wurden bei der Explosion einer Aktentasche vor dem Obersten Gerichtshof von Delhi etwa zwölf Menschen getötet.