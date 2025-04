Legende: Screenshot

Marine Le Pen sieht sich nach dem Schuldspruch als Opfer eines politischen Urteils. «Heute Abend gibt es Millionen von Franzosen, die empört sind, und zwar in einem unvorstellbaren Ausmass empört sind, wenn sie sehen, dass in Frankreich, dem Land der Menschenrechte, Richter Praktiken eingeführt haben, von denen man dachte, sie seien autoritären Regimen vorbehalten», sagte Le Pen am Montagabend dem Sender TF1.

Im Grunde habe die Richterin ihr verkündet: «Ich werde Sie sofort unwählbar machen, und ich tue dies, um zu verhindern, dass Sie zur Präsidentin der Republik gewählt werden können. Wenn das keine politische Entscheidung ist, weiss ich auch nicht.»

Die Rechtsstaatlichkeit ist aus Sicht Le Pens durch das Urteil gegen sie verletzt worden. Millionen von Franzosen seien durch eine Richterin in erster Instanz der Kandidatin beraubt worden, die aktuell Favoritin für die Präsidentschaftswahlen 2027 sei.

Sollte es ihr gelingen, das Urteil noch rechtzeitig zu kippen, werde Le Pen für das Präsidentenamt kandidieren. Sie habe aber kein Vertrauen, dass sie noch vor der Wahl dazu angehört werde. In Umfragen war Le Pen zuletzt Favoritin auf das Präsidentenamt.

Das Urteil bedeute nicht, dass sie sich aus der Politik zurückziehe, strich die Rechtspopulistin Marine Le Pen im Interview heraus.