Der Angeklagte Travis M., der auf Arbery geschossen hatte, wurde von den Geschworenen des Mordes für schuldig befunden. Die Mitangeklagten, der Vater des Schützen Gregory M. und ihr Nachbar William R., die beide an der Verfolgung Arberys beteiligt waren, wurden jeweils unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Totschlagsdelikten schuldig befunden.

Die Tötung von Ahmaud Arbery zeigt aus Sicht von US-Präsident Joe Biden, wie viel bei der Bekämpfung von Rassismus in den Vereinigten Staaten noch erreicht werden muss. Es müsse in Zukunft ein Klima geben, in dem «niemand aufgrund seiner Hautfarbe Gewalt fürchtet», forderte Biden am Mittwoch.

Das Strafmass für die Angeklagten wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Ihnen könnte lebenslange Haft drohen.