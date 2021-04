Biden will Truppen bis September aus Afghanistan zurückziehen

Afghanistan abziehen. Es wäre der Jahrestag des Anschlags auf New York, der der Intervention in Afghanistan vorausging. Das berichten die Nachrichtenagentur Reuters mit Bezug auf eingeweihte Personen in Regierungskreisen und die «Washington Post» übereinstimmend.

Damit blieben US-Soldaten noch mehrere Monate über den mit den Taliban vereinbarten Abzugstermin zum 1. Mai in Afghanistan.

US-Präsident Joe Biden wird seine Pläne für einen Abzug der US-Truppen in Afghanistan bis zum 11. September heute Mittwoch offiziell bekannt geben. Das Weisse Haus kündigte an, Biden werde sich um 14.15 Uhr (20.15 Uhr MESZ) zum weiteren Vorgehen in Afghanistan und dem Fahrplan für einen Abzug äussern.

Insgesamt rund 10'000 Soldaten Box aufklappen Box zuklappen Nach offiziellen Angaben befinden sich derzeit noch rund 2500 US-Soldaten in Afghanistan. Zum Höhepunkt vor zehn Jahren waren es rund 100'000 amerikanische Soldaten. Zu den US-Truppen kommen rund 7500 Soldaten aus Nato-Ländern und Partnernationen, die derzeit in Afghanistan stationiert sind, um die demokratisch gewählte Regierung durch die Ausbildung und Beratung von Sicherheitskräften zu unterstützen.

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter sagte, der Abzug sei nicht an Bedingungen geknüpft. Er solle noch vor dem 1. Mai beginnen und spätestens bis zum 11. September – dem 20. Jahrestag der Terroranschläge von New York und Washington – abgeschlossen sein.

Unter Bidens Vorgänger Donald Trump hatte die US-Regierung mit den Taliban einen Abzug aller internationalen Truppen bis zum 1. Mai vereinbart.

Kein überhasteter Abzug

Der US-Regierungsvertreter begründete den neuen Termin für ein Ende des Einsatzes damit, dass ein überhasteter und schlecht koordinierter Abzug die internationalen Truppen gefährden könnte. Er betonte, der 11. September sei das späteste Datum, um den Abzug abzuschliessen. Das Ziel könnte bereits deutlich früher erreicht werden.

Seit 2001 in Afghanistan Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reuters Die Terroranschläge auf die USA vom 11. September 2001, für die das Terrornetz Al-Kaida verantwortlich gemacht wurde, hatten den Einmarsch der US-geführten Truppen in Afghanistan ausgelöst. Al-Kaida Terroristen um ihren damaligen Anführer Osama bin-Laden hatten in Afghanistan unter den Taliban Unterschlupf gefunden und dort Terror-Ausbildungslager betrieben. Bin Laden wurde nach zehnjähriger Flucht schliesslich 2011 von einem US-Sonderkommando im pakistanischen Abottabad gestellt und getötet.

Die aufständischen Taliban hatten neue Gewalt gegen Nato-Truppen angedroht, sollte die Frist bis zum 1. Mai nicht eingehalten werden. Als Reaktion auf die neusten Pläne der USA schlossen die Taliban ihre Teilnahme an einer geplanten Friedenskonferenz vor einem vollständigen Abzug der internationalen Truppen aus.

Der US-Regierungsvertreter seinerseits warnte die Taliban vor Angriffen auf internationale Truppen während des Abzugs. Man habe die Aufständischen wissen lassen, dass die USA in einem solchen Fall hart zurückschlagen würden, sagte er.

Abzug Nato-intern koordiniert

Biden stehen unter Druck, rasch über einen Fahrplan für einen Abzug der US-Soldaten zu entscheiden, weil davon auch der Einsatz anderer internationaler Truppen in Afghanistan abhängt.

Der US-Regierungsvertreter sagte am Dienstag, der Abzug werde mit Nato-Staaten und anderen Partnern koordiniert.