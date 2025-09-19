US-Botschafterin für Schweiz Senat bestätigt Callista Gingrich

Callista Gingrich heisst die neue US-Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein.

Neun Monate nach ihrer Nomination durch US-Präsident Donald Trump hat der Senat Gingrich bestätigt.

Monatelang hatten die Republikaner den Demokraten vorgeworfen, die Besetzung wichtiger Posten zu verzögern. Deshalb änderte die republikanische Mehrheit vor Kurzem die Geschäftsordnung im Senat. So konnte nun über eine ganze Gruppe von Kandidierenden gleichzeitig abgestimmt werden.

Deshalb wurden neben Callista Gingrich 47 weitere Kandidatinnen und Kandidaten von Trump für Diplomaten-, Militär- und Regierungsposten bestätigt. Auf der Liste sind neben Gingrich etwa auch die neue US-Botschafterin für Schweden, Christine Toretti, und der neue US-Botschafter in Argentinien, Peter Lamelas, aufgeführt. Ihre Bestätigung erfolgte nach Angaben der US-Behörden mit 51 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Die neue Schweizer US-Botschafterin Callista Gingrich war in der ersten Präsidentschaft von Donald Trump Botschafterin im Vatikan. Sie ist die Ehefrau von Newt Gingrich, dem ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses.

Legende: Callista Gingrich mit ihrem Mann Newt Gingrich. Keystone/Aude Guerrucci (Archiv)

Gingrich stammt aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, hat aber auch Schweizer Wurzeln. Die 59-Jährige ist Geschäftsführerin eines Multimedia-Produktions- und Beratungsunternehmens, wie sie auf ihrer Website schreibt. Mit ihrer Firma produzierte sie mehrere Dokumentarfilme und veröffentlichte eine Serie von Kinderbüchern.