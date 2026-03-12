In einem Vorort der US-Grossstadt Detroit im Bundesstaat Michigan ist eine Person mit einem Fahrzeug in die Synagoge «Temple Israel» gefahren.

Gemäss Behörden hat Sicherheitspersonal danach das Feuer eröffnet.

Eine halbe Stunde nach den ersten Meldungen erklärte die Polizei, dass der Angreifer getötet worden sei.

«Wir glauben, dass diese Person tot ist», sagte der örtliche Sheriff vor den Medien. Ein Feuer am Fahrzeug mache die Situation vor Ort kompliziert. Zudem sei ein Mitglied des Sicherheitspersonals von dem Fahrzeug gerammt und verletzt worden. Laut Polizei wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Es seien keine Kinder oder Angestellten in der Einrichtung bei dem Vorfall zu Schaden gekommen, teilte der Sheriff weiter mit.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt West Bloomfield. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass nur eine Person in dem Fahrzeug gewesen ist. Aufnahmen des Senders Fox News zeigen ein Grossaufgebot der Polizei vor Ort. Darauf sind schwer bewaffnete Einsatzkräfte und gepanzerte Fahrzeuge zu sehen.

Die Einsatzkräfte reagierten mit einem Grossaufgebot auf dem gemeldeten Schusswaffenvorfall.

Auch das FBI ist vor Ort.

Aus dem Gebäude mit der Synagoge tritt Rauch aus. Ein grosses Polizeiaufgebot steht im Einsatz.

FBI-Direktor Kash Patel teilt auf X mit, seine Beamten seien vor Ort und kooperierten mit den örtlichen Einsatzkräften. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, teilt auf X mit, die jüdische Gemeinde sollte ihren Glauben in Frieden ausleben können. «Antisemitismus und Gewalt haben in Michigan keinen Platz.»

Weiter teilten die Behörden mit, etwa ein Dutzend Eltern hätten ihre Kinder abgeholt, nachdem sie die Erlaubnis der Polizei erhalten hatten.

«Temple Israel» bezeichnet sich selbst als die grösste Reformsynagoge des Landes mit 12'000 Mitgliedern, wie auf ihrer Website zu lesen ist. Sie verfügt über ein Zentrum für Kinder und bietet Bildungsprogramme für Erwachsene an.