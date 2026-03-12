Im US-Bundesstaat Michigan ist die Polizei mit einem Grossaufgebot zu einer Synagoge ausgerückt.

Lokale Medien berichten, dass ein Fahrzeug in die Synagoge im Ort West Bloomfield gerast sei. Anschliessend seien Schüsse gefallen.

Eine halbe Stunde nach den ersten Meldungen erklärte die Polizei, dass der Schütze getötet worden sei. Es gebe keine Verletzten.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass schwarzer Rauch aus dem Gebäude aufsteigt, in dem sich die Synagoge Temple Israel befindet.

Das Büro des Oakland County Sheriffs teilte mit, das Gebäude werde geräumt. Etwa ein Dutzend Eltern holten ihre Kinder, nachdem sie die Erlaubnis der Polizei erhalten hatten.

Legende: Aus dem Gebäude mit der Synagoge tritt Rauch aus. Ein grosses Polizeiaufgebot steht im Einsatz The Daily News, X

Temple Israel bezeichnet sich selbst als die grösste Reformsynagoge des Landes mit 12'000 Mitgliedern, wie auf ihrer Website zu lesen ist. Sie verfügt über ein Zentrum für Kinder und bietet Bildungsprogramme für Erwachsene an.

Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, teilt auf X mit, sie verfolge «Berichte über einen Amoklauf in einer Synagoge» in West Bloomfield. Die Polizei sei daran, mehr Informationen zu erhalten. «Antisemitismus und Gewalt haben keinen Platz in Michigan», fügte sie hinzu.