US-Bundesstaat Rhode Island Tödliche Schüsse an Elite-Universität

14.12.2025, 01:07

  • Ein Schütze hat an einer Universität in der Stadt Providence im US-Bundesstaat Rhode Island zwei Menschen getötet und mindestens acht weitere angeschossen.
  • Die Verletzten befänden sich in kritischem Zustand, sagte Bürgermeister Brett Smiley auf einer Pressekonferenz.
  • Der Täter sei noch auf der Flucht.

Die Brown University hatte zuvor mitgeteilt, dass es infolge von Schüssen mehrere Opfer gebe.

Die Universität gehört zur sogenannten «Ivy League», den Elite-Universitäten im Nordosten der USA. Die Hintergründe der Schüsse an der Universität sind noch unklar.

Spezialkräfte sind vor Ort an der Brown University eingetroffen.
Legende: Zunächst hatte es am Samstag (Ortszeit) Berichte gegeben, dass der Schütze gefasst worden sei. Das stellte sich aber als falsch heraus. AP Photo / Jen McDermott

Die südlich von Boston gelegene Stadt Providence hat rund 200'000 Einwohner und ist die Hauptstadt des US-Bundesstaats Rhode Island.

SRF 4 News, 14.12.2025, 02:00 Uhr ; 

