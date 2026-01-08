Eine Frau stirbt nach Schüssen bei einem Einsatz der Einwanderungsbehörde ICE. Das löst Reaktionen aus. Der Überblick.

Was ist passiert? Am Mittwoch kam es in der Grossstadt Minneapolis im Norden der USA zu tödlichen Schüssen, bei denen eine 37-jährige Frau ums Leben kam. Sie wurde von einem Beamten der Einwanderungsbehörde ICE getroffen, als sie sich in einem fahrenden Fahrzeug befand. Die Frau erlag ihren Verletzungen im Spital.

Wie kam es zu den Schüssen? Vom Vorfall, der sich während einer Kontrolle der Behörde ICE ereignete, zirkulieren Videoaufnahmen. Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau in ihrem Auto und blockierte eine Strasse in Minneapolis, als sich ein ICE-Beamter zu Fuss näherte. Der Wagen setzte sich demnach in Bewegung, woraufhin mindestens zwei Schüsse fielen. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet und auf Videoaufnahmen zu sehen ist, wurden diese von einem zweiten Beamten abgefeuert, der sich in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug befand. Die Frau habe eine Kopfverletzung erlitten und sei im Spital für tot erklärt worden.

Wer ist das Opfer? Nach bisherigen Erkenntnissen deute nichts darauf hin, dass die Frau im Fokus der Behörden stand. Die 37-Jährige war laut «Washington Post» eine preisgekrönte Dichterin und Mutter von drei Kindern im Alter von 6, 12 und 15 Jahren. Der demokratischen Senatorin Tina Smith zufolge war sie US-Staatsbürgerin, offiziell bestätigt ist dies von den Bundesbehörden noch nicht.

USA-Korrespondent: «Fall scheint Eskalationspotenzial zu haben» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF / Claudia Herzog Kurzeinschätzung von Andrea Christen, USA-Korrespondent von SRF Minneapolis und der Bundesstaat Minnesota werden von Demokraten regiert und sind derzeit besonders im Visier der harten Migrationspolitik von Trump. Angeblich sollen 2000 Bundesbeamte in den Strassen von Minneapolis zum Einsatz kommen, um Razzien durchzuführen. Mit der angeblich bisher grössten derartigen Operation sollen papierlose Ausländer festgenommen werden. Auch in anderen US-Städten kam es schon zu Zusammenstössen zwischen ICE-Beamten und Anwohnerinnen und Anwohnern, auch zu Schüssen. Doch der jüngste Vorfall scheint Eskalationspotenzial zu haben. Er erinnert auch an 2020, als George Floyd, ein schwarzer Mann, von der Polizei getötet wurde, nicht weit weg von dort, wo gestern die Frau erschossen wurde. Vorerst scheint aber alles friedlich zu bleiben. Donald Trump erklärte, die Frau habe den ICE-Beamten gewaltsam, vorsätzlich und bösartig überfahren – und das, obwohl der Vorfall noch gar nicht untersucht worden ist. Videos auf Social Media von Augenzeugen legen etwas anderes nahe. Der Beamte, der die Schusswaffe zückte und schoss, scheint – wenn überhaupt – Gefahr zu laufen, angefahren zu werden.

Wie reagieren die Offiziellen? Das Ministerium für Innere Sicherheit teilte auf der Plattform X mit, die Frau habe versucht, Einsatzkräfte zu überfahren. Die zuständige Ministerin Kristi Noem sprach von einem «defensiven» Schusswaffeneinsatz zum Schutz der Beamten und Unbeteiligter. Der Beamte habe in einer lebensbedrohlichen Situation gehandelt und befinde sich inzwischen zur Erholung im Spital. US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Onlineplattform Truth Social, die Frau habe mit ihrem Fahrzeug einen ICE-Beamten «gewaltsam und vorsätzlich» angegriffen.

Der demokratische Bürgermeister Jacob Frey kritisierte den Einsatz hingegen scharf und wies die Darstellung der Selbstverteidigung nach Sichtung von Videoaufnahmen entschieden zurück. Er warf den Bundesbehörden auch vor, die Lage eskaliert zu haben. «Sie säen Chaos in unseren Strassen. Und in diesem Fall haben sie wortwörtlich getötet. Sie versuchen das als Selbstverteidigung darzustellen. Ich habe das Video gesehen: Das ist Blödsinn!»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Nach den tödlichen Schüssen prallte das Fahrzeug gegen ein geparktes Auto und kam schliesslich vor einem Kandelaber zum Stillstand. Bildquelle: REUTERS/Tim Evans. 1 / 6 Legende: Nach den tödlichen Schüssen prallte das Fahrzeug gegen ein geparktes Auto und kam schliesslich vor einem Kandelaber zum Stillstand. REUTERS/Tim Evans

Bild 2 von 6. In der Frontscheibe des Autos ist ein Einschussloch zu erkennen. Bildquelle: REUTERS/Tim Evans. 2 / 6 Legende: In der Frontscheibe des Autos ist ein Einschussloch zu erkennen. REUTERS/Tim Evans

Bild 3 von 6. Im Wohnquartier von Minneapolis kam es am Mittwoch zu Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE. Bildquelle: IMAGO/Alex Kormann. 3 / 6 Legende: Im Wohnquartier von Minneapolis kam es am Mittwoch zu Protesten gegen die Einwanderungsbehörde ICE. IMAGO/Alex Kormann

Bild 4 von 6. Am Donnerstag kam es im Süden von Minneapolis vor einem ICE-Gebäude zu Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Bildquelle: IMAGO/Mostafa Bassim. 4 / 6 Legende: Am Donnerstag kam es im Süden von Minneapolis vor einem ICE-Gebäude zu Zusammenstössen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. IMAGO/Mostafa Bassim

Bild 5 von 6. Die Behörde ist seit Tagen mit einem massiven Aufgebot in der Stadt im Norden der USA präsent. Bildquelle: Alex Kormann/Star Tribune via AP. 5 / 6 Legende: Die Behörde ist seit Tagen mit einem massiven Aufgebot in der Stadt im Norden der USA präsent. Alex Kormann/Star Tribune via AP

Bild 6 von 6. Am Ort des tödlichen Zwischenfalls kamen am Donnerstag Menschen zusammen, um der Getöteten zu gedenken. Bildquelle: REUTERS/Tim Evans. 6 / 6 Legende: Am Ort des tödlichen Zwischenfalls kamen am Donnerstag Menschen zusammen, um der Getöteten zu gedenken. REUTERS/Tim Evans Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was ist der Hintergrund des Einsatzes? Seit mehreren Tagen läuft in Minneapolis und dem benachbarten St. Paul eine ICE-Operation, an der nach Angaben des Heimatschutzministeriums mehr als 2000 Bundesbeamte beteiligt sind. Ziel sind den Behörden zufolge Ermittlungen im Zusammenhang mit mutmasslichem Sozialhilfe-Betrug, unter anderem im Umfeld der somalischen Gemeinschaft. Ursprung dieser Vorwürfe ist das Video eines Influencers. Unmittelbar nach dem tödlichen Vorfall kam es zu Protesten am Tatort. Auch in anderen Städten kam es Medienberichten zufolge zu Kundgebungen.

Somalische Diaspora im US-Bundestaat Minnesota Box aufklappen Box zuklappen In Minnesota leben nach Medienberichten über 60'000 Menschen aus Somalia, die meisten legal. Es ist die grösste Gemeinschaft von Somaliern in den USA. Nach Angaben des Nachrichtenportals «Axios» lag ihr Bevölkerungsanteil 2023 in dem Bundesstaat bei 1.05 Prozent.

Was ist der Stand der Ermittlungen? Am Donnerstagabend (Schweizer Zeit) kritisierte die Strafverfolgungsbehörde von Minnesota zudem eine Behinderung ihrer Ermittlungen. Die US-Staatsanwaltschaft habe entgegen vorheriger Absprachen entschieden, dass ausschliesslich die US-Bundespolizei FBI die Ermittlungen leiten solle.