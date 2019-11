US-Präsident Donald Trump will die mexikanischen Drogenkartelle formell als Terror-Organisationen einstufen.

Die US-Regierung bekäme dadurch die Möglichkeit, direkt in Mexiko zu intervenieren – etwa mittels Drohnen.

Trump kündigte den Schritt in einem Interview mit dem konservativen Journalisten Bill O’Reilly an. Ein entsprechender Prozess sei im Gang, so Trump. Er begründete das Ansinnen mit den vielen Drogentoten in den USA. Als Terrororganisation wurden bislang etwa dschihadistische Gruppen wie der IS oder Al-Kaida bezeichnet.

Mexikos Aussenminister Marcelo Ebrard sagte, er habe einen solchen Schritt nicht erwartet. «Das kann Mexiko natürlich niemals akzeptieren», sagte er.