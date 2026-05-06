- Ted Turner, Gründer von CNN, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.
- Er sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, teilte sein Unternehmen Turner Enterprises mit.
- Turner gründete 1980 mit CNN den ersten 24-Stunden-Nachrichtensender der Welt.
Kurz vor seinem 80. Geburtstag hatte der in Cincinnati geborene Medienmogul bekannt gegeben, dass er an Lewy-Körper-Demenz leidet. Es handelt sich dabei um eine neurodegenerative Erkrankung, die ähnliche Symptome wie Parkinson und Alzheimer hervorruft.