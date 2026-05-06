Ted Turner, Gründer von CNN, ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Er sei friedlich im Kreise seiner Familie gestorben, teilte sein Unternehmen Turner Enterprises mit.

Turner gründete 1980 mit CNN den ersten 24-Stunden-Nachrichtensender der Welt.

Kurz vor seinem 80. Geburtstag hatte der in Cincinnati geborene Medienmogul bekannt gegeben, dass er an Lewy-Körper-Demenz leidet. Es handelt sich dabei um eine neurodegenerative Erkrankung, die ähnliche Symptome wie Parkinson und Alzheimer hervorruft.