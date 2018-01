Was will Trump am WEF? 2:07 min, aus 10vor10 vom 9.1.2018

«Trump will am WEF vor allem Business machen», sagt Martin Naville, Chef der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, in der Sendung «10vor10». Am WEF wolle er direkt mit der Wirtschaftselite sprechen, so wie er es gewohnt sei, via Twitter direkt mit den Leuten zu sprechen.

Trump wolle in Davos erklären, was sein Leitspruch 'America First' bedeute, sagte Naville, nämlich nicht Protektionismus, sondern Freihandel nach amerikanischen Regeln. Trump habe gesehen, wie Chinas Präsident Xi Jinping sich 2017 am WEF mit einer Rede zum «Champion der Freihändler» gemacht habe.

«An diesem WEF will Trump im Mittelpunkt stehen.» In Davos werde der US-Präsident seine Botschaften abliefern können. Provokationen oder Aufruhr erwarte er nicht bei Trumps Besuch, führte Naville aus. «Er kommt, um zu zeigen, was Amerika kann.»