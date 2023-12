Trump von Präsidentschaftswahl in Colorado ausgeschlossen

Das oberste Gericht von Colorado hat Donald Trump von den Vorwahlen im Bundesstaat ausgeschlossen.

Donald Trump dürfte vor dem obersten Gericht der USA Rekurs einlegen.

Das ist zum ersten Mal in der Geschichte der USA passiert.

Legende: Donald Trump stolpert in Colorado über den 14. Verfassungszusatz. Keystone/Godofredo A. Vasquez

Der Supreme Court hat mit einem 4 zu 3 Votum Donald Trump von den Vorwahlen zur Präsidentschaft im kommenden Jahr ausgeschlossen. Dem Urteil zufolge darf Donald Trump nicht als republikanischer Kandidat für die Präsidentschaftswahl aufgestellt werden. Die Anwälte des ehemaligen US-Präsidenten haben bereits im Vorfeld angekündigt, bei einem solchen Urteil Rekurs einzulegen.

Der 14. Verfassungszusatz wird Trump in Colorado zum Verhängnis

Das oberste Gericht stützt sich dabei auf den 14. Verfassungszusatz. Dieser besagt, wer ein politisches Amt bekleidet hat, wer einen Eid auf die US-Verfassung geleistet hat und sich dann an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt, der darf nie mehr ein solches Amt ausüben. Dieser 14. Verfassungszusatz bezieht sich nun auf den Sturm aufs Kapitol vom Januar 2021, den Donald Trump durch sein Verhalten und seine Äusserungen angestachelt haben soll.

In den USA sind sich viele uneinig darüber, ob diese Verfassungszusatz auch auf den Präsidenten angewendet werden darf. Michael Luttig, ein ehemaliger konservativer Bundesrichter, ist der Meinung, Trump darf diesem Passus zufolge nie mehr Präsident der USA werden. Ganz anders sieht dies naturgemäss Scott Gessler, Anwalt von Donald Trump: «Nicht sechs Wählerinnen und Wähler aus Colorado entscheiden, wer die USA anführen soll – das tut das Volk.»

Kläger in anderen Bundesstaaten sind gescheitert

In Minnesota sind Kläger mit demselben Anliegen vor Gericht bereits gescheitert. Auch in Colorado hatte Trump vor dem Bezirksgericht anfänglich einen Erfolg verbuchen können. Die Richterin schrieb damals, dass das Gericht zum Schluss gekommen wäre, Trump hätte mit der konkreten Absicht gehandelt, politische Gewalt anzustacheln, jedoch kam die Richterin zum Ergebnis, die Klausel in der Verfassung beziehe sich nicht explizit aufs Präsidentenamt. Dies sieht das Oberste Gericht Colorados jetzt anders.

Bei den Umfragen liegt Donald Trump innerhalb der Republikaner deutlich vor seinen Konkurrenten. Der Sieger bei den republikanischen Vorwahlen wird bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November 2024 gegen den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden antreten.