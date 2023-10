«Der Speaker hat im Gegensatz zu unserem Nationalratspräsidenten viel politische Macht. Er kontrolliert, was zur Abstimmung kommt, wer in Kommissionen sitzt. Er verhandelt mit dem Präsidenten, auch mit der kleinen Kammer, mit dem Senat. Ohne Vorsitzenden werden schlicht keine Gesetze verabschiedet. Die gesetzgebende Gewalt in den USA ist aktuell in grossen Teilen handlungsunfähig. Blockaden sind in Washington zwar nichts Neues, aber jetzt hat das ein neues Level erreicht. Wir müssen von einem ausgewachsenen Chaos sprechen.»