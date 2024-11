Donald Trump hat die Präsidentschaft gewonnen. Er konnte seine Stammwählerschaft halten, wie verschiedene Nachwahlanalysen von US-Medien zeigen. Zudem hat er bei anderen Gruppen, die traditionell zur Basis der Demokraten gehören, Boden gutgemacht.

So haben für ihn so viele Latinos gestimmt wie seit Jahrzehnten für keinen anderen Präsidentschafts­kandidaten der Republikaner – trotz Trumps harten Worten gegen Einwanderer aus Lateinamerika.

Bei Schwarzen, die landesweit etwa 1 von 10 Wählende ausmachen, konnte Trump leicht zulegen. Etwa 3 von 10 schwarzen Männern unter 45 Jahren entschieden sich für Trump – etwa doppelt so viele wie im Jahr 2020. Landesweit unterstützten rund 8 von 10 schwarze Wählende Harris. Dies ist ein Rückgang gegenüber 9 von 10 schwarzen Wählenden für Biden bei der letzten Präsidentschaftswahl.

Obwohl Harris mehr als die Hälfte der Latinos und Latinas für sich gewinnen konnte, ging diese Unterstützung gegenüber den rund 6 von 10 hispanischen Wählerinnen und Wählern, die Biden für sich gewinnen konnte, leicht zurück.

Überraschenderweise konnte Trump bei jungen Wählenden, die normalerweise den Demokraten zugeneigt sind, an Unterstützung gewinnen. Harris musste hier einen Rückgang gegenüber Biden hinnehmen. Aber: Bei den über 65-Jährigen, bei denen Trump 2016 und 2020 knapp die Mehrheit gewonnen hatte, verlor der Wahlsieger an Boden.

Eine Trennlinie zwischen Demokraten und Republikanern zeigt sich immer stärker in puncto Bildung. Harris gewann bei den Wählenden mit College-Abschluss, Trump bei Wählenden ohne College-Abschluss. Vor vier Jahren lagen die Parteien noch fast gleichauf.

In Grossstädten wie Miami, New York City, Philadelphia und Chicago konnte Trump zulegen, auch wenn diese Städte mehrheitlich Harris unterstützten. In Philadelphia erhielten die Demokraten über 50'000 Stimmen weniger als bei der letzten Wahl. Die Republikaner gewannen etwa 8000 Stimmen hinzu. Seinen Vorsprung in den Vororten konnte Trump ebenfalls etwas verbessern und die Demokraten damit davon abhalten, dort grosse Gewinne zu erzielen.

