Das ist passiert: Bei einer republikanischen Wahlkampfveranstaltung in der Kleinstadt Butler, rund 50 Kilometer nördlich von Pittsburgh, Pennsylvania, sind mehrere Schüsse gefallen. Der frühere US-Präsident und Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat seine Wahlkampfrede unter freiem Himmel gerade begonnen, als sich der Vorfall ereignet:

Versuchtes Attentat auf Donald Trump

1 / 6 Legende: Bei einer Wahlkampfveranstaltung der republikanischen Partei unter freiem Himmel in der Kleinstadt Butler, rund 50 Kilometer nördlich von Pittsburg, Pennsylvania, ist der Präsidentschaftskandidat Donald Trump aufgetreten. Dann fallen mehrere Schüsse, die in Fernsehbildern zu hören sind. Reuters / Brendan McDermid 2 / 6 Legende: Fernsehbilder zeigen, wie Donald Trump überrascht den Arm zu seinem rechten Ohr hebt. Er duckt sich sofort hinter das Rednerpult und wird von den nahestehenden Personenschützern gedeckt. Reuters / Brendan McDermid 3 / 6 Legende: Dann stürmen Beamte auf die Bühne und umringen Trump vorschriftsgemäss als Personenschützer und drücken ihn zu Boden. Nach kurzer Zeit stehen alle Beteiligten wieder auf und begleiten Trump von der Bühne. Reuters / Brendan McDermid 4 / 6 Legende: «Ich wurde von einer Kugel getroffen, die den oberen Teil meines rechten Ohrs durchschlug», schrieb Donald Trump später auf der Plattform Truth Social. Personenschützer führen Trump nach dem versuchten Attentat von der Bühne. Der Schütze wurde vom Secret Service «neutralisiert» und ist tot. Reuters / Brendan McDermid 5 / 6 Legende: Im Publikum bricht Panik aus und Menschen schreien. Keystone / EVAN VUCCI 6 / 6 Legende: Parteianhänger verlassen das Gelände der Veranstaltung. Mit gelbem Flatterband wird der Bereich rund um die Bühne abgesperrt und von bewaffneten Einsatzkräften abgesichert. Reuters / Brendan McDermid

Fernsehbilder zeigen, wie Trump das Gesicht verzieht und er seine Hand zum rechten Ohr hebt. Sowohl am Ohr als auch auf der rechten Wange ist Blut zu sehen. Trump geht hinter dem Rednerpult auf die Knie. Er steht kurz darauf aus eigener Kraft wieder auf. Personenschützer schirmen ihn ab. Aufrecht und gestützt von Beamten des Secret-Service-Agenten verlässt er daraufhin die Bühne. Dazu reckte er die Faust in die Luft. Trump wird danach in Sicherheit gebracht. Ein Sprecher vermeldete kurz nach dem Vorfall, dem Ex-Präsidenten gehe es «gut» und er werde untersucht. Später verlässt Trump laut Medienberichten das Spital.

Attacke mitten im Wahlkampf Box aufklappen Box zuklappen Donald Trump war von 2017 bis Anfang 2021 Präsident der USA. Bei der Wahl am 5. November strebt er eine Rückkehr ins Weisse Haus an und fordert Joe Biden heraus. Am Montag soll der viertägige Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee, Wisconsin, beginnen, auf dem Trump formell zum Kandidaten gekürt werden soll. In Meinungsumfragen liegen Biden und Trump dicht beieinander.

Das sind die Toten und Verletzten: Der mutmassliche Attentäter ist tot, wie der Secret Service mitteilt. Auch ein Teilnehmer der Veranstaltung starb. Zwei weitere Personen wurden schwer verletzt und sind im kritischen Zustand. Bei den Opfern handelt es sich laut dem FBI um erwachsene Männer. Sicherheitskräfte seien nicht getroffen worden.

Das weiss man zum Tathergang: Laut dem Secret Service hat der mutmassliche Schütze von einer erhöhten Position aus ausserhalb des Veranstaltungsortes mehrere Schüsse abgegeben. Ein Augenzeuge sagte einem TV-Sender, dass Zuschauer kurz vorher einen bewaffneten Mann gesehen hätten, der auf dem Dach eines Hauses gelegen habe. Die Bundespolizei FBI hat die Ermittlungen zum «versuchten Attentat» übernommen.

Das sagt Trump: Auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social schreibt Trump, der obere Teil seines rechten Ohrs sei von einer Kugel getroffen worden. Er sprach den Familien des getöteten und der verletzten Teilnehmer an der Veranstaltung seine Anteilnahme aus. «Es ist unglaublich, dass eine solche Tat in unserem Land geschehen kann», beklagte er.

00:13 Video Biden: «Es ist krank» Aus News-Clip vom 14.07.2024. abspielen. Laufzeit 13 Sekunden.

Das sagt Biden: US-Präsident Joe Biden, der sich an seinem Wochenendsitz in Delaware aufhält, wird umgehend über den Vorfall unterrichtet. «Ich bin dankbar zu hören, dass er in Sicherheit ist und es ihm gut geht», so eine schriftliche Stellungnahme. Später tritt Biden vor die Kamera und hält fest: «Für diese Art Gewalt ist kein Platz in Amerika. Das ist krank». Er ruft die Nation auf, vereint derartige Gewalt zu verurteilen. Später telefoniert Biden mit Trump. Zum Inhalt des Gesprächs wird nichts bekannt. Das Weisse Haus teilt mit, Biden wolle anders als geplant noch am Abend nach Washington zurückkehren. Bidens Wahlkampfteam erklärt zudem, die Wahlwerbung auszusetzen und die entsprechenden Fernseh-Spots so schnell wie möglich zu stoppen.

Das sind die Reaktionen Box aufklappen Box zuklappen Hochrangige Vertreter beider Parteien verurteilen einhellig jede Form von politischer Gewalt. US-Vizepräsidentin Kamala Harris warnt auf X vor einer Eskalation der Gewalt: «Wir alle müssen diese abscheuliche Tat verurteilen und unseren Teil dazu beitragen, dass sie nicht zu weiterer Gewalt führt.» Sie bete für den Republikaner, seine Familie und alle, die von dem Angriff betroffen seien. Auch der frühere US-Präsident Barack Obama verurteilt den Angriff. «In unserer Demokratie ist absolut kein Platz für politische Gewalt». Der Vorfall gebe Anlass, sich zu Anstand und Respekt in der Politik zu bekennen. Die demokratische Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi schreibt auf X: «Als jemand, deren Familie Opfer politischer Gewalt geworden ist, weiss ich aus erster Hand, dass politische Gewalt jeglicher Art in unserer Gesellschaft keinen Platz hat. Ich danke Gott, dass der ehemalige Präsident Trump in Sicherheit ist.» Die Regierungen verschiedenster Länder zeigten sich in ersten Reaktionen entsetzt.

Das ist noch unklar: Zu dem Hintergrund der Tat und einem möglichen Motiv ist noch nichts bekannt. Das FBI habe Angaben zur Identität des Schützen, wolle aber keine Angaben dazu machen.

So geht es weiter: Der Angriff wird laut Medienberichten von den Strafverfolgungsbehörden als «versuchtes Attentat» [attempted assassination] untersucht. Biden soll im Verlauf des Sonntags im Weissen Haus von den Strafverfolgungsbehörden über den Stand der Ermittlungen unterrichtet werden. Am Montag soll der viertägige Nominierungsparteitag der Republikaner in Milwaukee im Bundesstaat Wisconsin beginnen, auf dem Trump formell zum Kandidaten gekürt werden soll. Wie die Republikanische Partei und Trumps Wahlkampfteam mitteilten, wolle man am Termin festhalten.