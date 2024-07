Der Angriff auf Donald Trump ist nicht der erste seiner Art. Zahlreiche Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten wurden in der Vergangenheit in den USA verletzt oder getötet. Eine Auswahl.

Ronald Reagan

Der republikanische Präsident wurde im März 1981 nach einer Rede vor dem Gewerkschaftsdachverband der USA und Kanada angeschossen und verletzt. Eine Kugel prallte von einer Limousine ab, traf ihn und verursachte innere Blutungen. Reagan entging nur knapp dem Tod. Drei weitere Personen wurden beim Angriff verwundet. Der Attentäter wurde später vom Gericht als unzurechnungsfähig und psychisch krank erklärt.

Gerald R. Ford

Im September 1975 überlebte der republikanische Präsident gleich zwei Anschläge innert 17 Tagen. Am 5. September schoss eine Frau in Kalifornien auf Ford. Sie verfehlte ihr Ziel und wurde überwältigt. Später stellte sich heraus, dass sie zu einer Gruppe von Charles-Manson-Anhängern gehörte.

Am 22. September ereignete sich das zweite Attentat. Eine Frau feuerte aus nur 13 Metern Entfernung auf den Präsidenten. Dieser bliebt unverletzt. Beide Attentäterinnen wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt.

George C. Wallace

Im Mai 1972 wurde Wallace, damals Kandidat der Demokraten, nach einer Wahlkampfveranstaltung in Maryland fünf Mal angeschossen. Wallace war nach dem Attentat querschnittgelähmt. Drei weitere Personen wurden verletzt.

Robert F. Kennedy

Der Präsidentschaftskandidat und Bruder des fünf Jahre zuvor ermordeten John F. Kennedy wurde im Juni 1968 in Kalifornien im Ambassador Hotel angeschossen. Kennedy, damals Senator des Bundesstaats New York, erlag am Folgetag seinen Verletzungen. Der Attentäter wurde am Tatort überwältigt und festgenommen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

John F. Kennedy

1963 wurde der demokratische Präsident John F. Kennedy in einem offenen Auto während eines Besuchs in Dallas erschossen. Der Tatverdächtige wurde verhaftet und zwei Tage später in Polizeigewahrsam von einem Nachtclubbesitzer getötet. Der damals 24-Jährige soll Kennedy im Alleingang erschossen haben. Doch dass ein Einzeltäter mit eigenem Motiv den Präsidenten ermordet hatte, wird heute noch bezweifelt.

Franklin D. Roosevelt

Im Februar 1933 wurde «FDR» in Miami Opfer eines Anschlages. Der Schütze traf den Präsidenten nicht. Stattdessen wurde Anton Cermak, der damalige Bürgermeister von Chicago, tödlich verletzt. Insgesamt starben vier Menschen bei dem Attentat.

William McKinley

Der 25. Präsident der USA wurde 1901 in Buffalo im Bundesstaat New York angeschossen. Zwei Schüsse trafen ihn in Brust und Unterleib. Acht Tage nach dem Attentat erlag er seinen Verletzungen. Der Attentäter wurde durch den elektrischen Stuhl hingerichtet.

James A. Garfield

Im Jahr 1881 wurde Präsident James A. Garfield in einem Bahnhof in Washington angeschossen – er starb zehn Wochen später an den Folgen des Attentats. Der Täter war ursprünglich ein Unterstützer Garfields gewesen und hatte sich für einen Posten in seiner Administration beworben. Weil er diesen nicht bekam, übte er das Attentat aus. Er wurde 1882 zum Tode verurteilt.

Abraham Lincoln

Er war der erste US-Präsident, der einem Attentat zum Opfer fiel. Ihm wurde 1865 während eines Theaterbesuchs in Washington in den Kopf geschossen. Am nächsten Morgen erlag er seinen Verletzungen. Der Täter versteckte sich in einer Scheune und wurde später von Soldaten erschossen.