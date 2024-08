Elon Musk könnte eine Schlüsselrolle in Donald Trumps Wahlkampf und möglicher Regierung spielen. Was steckt dahinter?

Worum geht es? Kürzlich hat Elon Musk signalisiert, dass er bereit wäre, Teil einer möglichen Regierung von Donald Trump zu werden, sollte dieser wieder zum US-Präsidenten gewählt werden. Dieser wiederum hätte ihn gerne als Minister.

Legende: Elon Musk ist einer der reichsten Menschen der Welt, Tech-Milliardär und Chef des Kurznachrichtendienstes X und des Elektroautoherstellers Tesla. Reuters/AP/Kirsty Wigglesworth (02.11.2023)

Wie wichtig ist Musk für Trump? Der Politologe und USA-Experte Thomas Jäger nennt drei Gründe, wieso Musk für Trump wichtig ist: Image, Geld und Reichweite. «Donald Trump sieht sich als den Selfmademan der alten Welt. Elon Musk ist genau das in der neuen Welt. Und er bringt Geld. Demokraten und Republikaner konkurrieren um das Geld der ganz Reichen in den Vereinigten Staaten. Denn der Wahlkampf ist teuer. Und Musk bietet ihm Reichweite, weil ihm X gehört.»

Legende: Elon Musk hat Donald Trump auf X entsperrt, nachdem diese nach dem Sturm auf das Kapitol von Twitter verbannt wurde. Nun hat er diesen Lautsprecher wieder. Und das braucht er, so Jäger: «Er steht nicht mehr im Mittelpunkt. Das tut ihm politisch nicht gut und wurmt ihn persönlich.» imago images/ZUMA Press Wire/Andre M. Chang (12.08.2024)

Wie sieht die finanzielle Unterstützung aus? Vor einigen Wochen gab es Meldungen, Musk habe angeblich beträchtliche Summen für Trumps Kampagne zugesagt. Dies dementierte Musk jedoch auf X: «Ich habe nie gesagt, dass ich 45 Millionen Dollar an Trump spende», teilte er auf dem Kurznachrichtendienst mit. Später bestätigte er jedoch, einige Dollar an America PAC zu spenden, auf einem «niedrigeren Level». Diese und jede finanzielle Unterstützung wäre für Trump wichtig. «Denn momentan läuft der Finanzsegen bei der Harris-Kampagne richtig gut – und auch Trump braucht Geld», sagt USA-Experte Jäger.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden? Elon Musk und Donald Trump teilen viele ideologische Ansichten, «etwa dieses ‹Anti-Woke›, oder den Staat zusammenstauchen», sagt Jäger. Deswegen sehe sich Musk bereits als Teil von Trumps zukünftiger Regierung und bewirbt auf X seine mögliche Rolle als Minister für Regierungseffizienz. Unterschiede gibt es jedoch bei der Elektromobilität: Während Musk Elektroautos verkauft, befürwortet Trump klar Verbrennungsmotoren.

Welche Rolle spielt Musk im Wahlkampf? Trump will laut Politologe Jäger unbedingt wieder in den Mittelpunkt gelangen, so wie er das die letzten fast neun Jahre war: im Wahlkampf, als Präsident, bei Prozessen oder Auftritten. «Dann kam Kamala Harris, und keiner hat sich mehr für Trump interessiert. Das ist für ihn ein echtes Problem, weil es seine Mobilisierung einschränkt. Und die braucht er unbedingt, wenn er wieder Präsident werden will.» Und dabei helfe ihm Elon Musk, über dessen eigene riesige Reichweite und über die Möglichkeit von X. «Davon wird Trump profitieren wollen.»