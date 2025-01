So reagiert das Netz auf Trumps Amtseinführung

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Es war kaum Mittag in Washington, D.C., als Donald Trump in der Kuppelhalle des Kapitols den Amtseid schwor. Nun ist er offiziell der 47. Präsident der Vereinigten Staaten. Doch nicht nur auf den Strassen von Washington regt sich Bewegung – auch online wird lebhaft diskutiert.

Während die einen, wie beispielsweise Elon Musk, euphorisch reagieren, bleiben andere auffällig emotionslos. Ein populärer X-Post zeigt Musk mit einem breiten Grinsen, während ein stoischer Barron Trump im Hintergrund kaum eine Miene verzieht.

Auch bei den SRF-Userinnen und -Usern gibt es gespaltene Reaktionen. Für X-User Richard ist Trumps Amtsantritt «ein wunderbarer Tag».

Doch nicht alle teilen diese Begeisterung. Viele Demokratinnen und Trump-Gegner sehen die Amtseinführung mit Besorgnis. Der Tweet einer SRF-Userin warnt vor Trump und bezeichnet ihn als «total gestörter Despot».

Ein Bild hochrangiger Milliardäre wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk zog Aufmerksamkeit auf sich. Mit der Bildunterschrift «Raten Sie mal, was dieses Bild wert ist» ging der Beitrag schnell viral. Für viele symbolisierte diese Aufnahme die immense Konzentration von Macht und Reichtum, die bei Trumps Amtseinführung sichtbar wurde.



Auch dieser X-Post sorgt für Diskussionen: Hillary Clinton und weitere Leute der demokratischen Partei lachen, während Trump verkündet, den Golf von Mexiko in «Golf von Amerika» umzubenennen.

Während der Zeremonie verzichtete Trump auf die lange Tradition, die Hand auf die Bibel zu legen. Das Netz reagierte hier teilweise verärgert, doch einige stellen die Tradition auch infrage. Sie ist laut der US-Verfassung nicht rechtlich bindend.



Elon Musk, Leiter des neuen Departments for Government Efficiency (Dodge), irritierte das Publikum mit einer Handbewegung. Während die Gestik eine aufsteigende Rakete symbolisieren soll, ähnelt sie auf Schnappschüssen dem Hitlergruss. Besonders brisant: Musk wiederholte die fragliche Bewegung während seiner Rede zweimal. «Der Angriff ‹jeder ist Hitler› ist so abgenutzt», konterte Musk danach auf X.

Trotz der polarisierten Stimmung bewahrt das Netz – wie so oft – seinen Humor. Unter dem Hashtag #Inauguration2025 kursieren zahlreiche Memes und satirische Beiträge. Besonders viral ging First Lady Melania, die in ihrem sehr spitzen Hut wie eine Cartoon-Spionin aussah.

X-Userin @JC99WHIT interpretierte ihr Fashion Statement sogar als Barriere für Trumps Annäherungen.

Und zuletzt beehrte auch Senator Bernard Sanders das Internet mit einem Sequel zum «Bernie Sanders mittens meme», diesmal aber ohne «mittens», da die Feier aufgrund des eisigen Januars in Washington nach drinnen verschoben wurde.