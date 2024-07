James David «J. D.» Vance wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. In seinem Bestseller «Hillbilly Elegy» beschreibt er eine Kindheit geprägt von Armut, Drogenkonsum und Gewalt. J. D. Vance betont in seiner Biografie die Bedeutung von persönlicher Verantwortung und Willensstärke, um solchen Umständen zu entkommen, unterstützt von der prägenden Rolle seiner Grossmutter.

Nach der Schule verpflichtete sich Vance bei den Marines und diente im Irak. Anschliessend studierte er in Ohio und an der renommierten Yale Law School. Seine Karriere führte ihn zunächst in die Finanzbranche, wo er für Investmentfirmen tätig war.