Mann erschiesst acht Menschen in Einkaufszentrum in Texas

Ein Schütze hat im Bundesstaat Texas am Samstag in einem belebten Einkaufszentrum nördlich von Dallas acht Menschen erschossen.

Mindestens sieben weitere wurden verletzt.

Der Schütze wurde anschliessend von einem Polizeibeamten getötet.

Legende: Hunderte Menschen wurden nach dem Amoklauf evakuiert. Keystone/AP/WFAA

Ein Mann hat vor einem Einkaufszentrum in Allen, Texas, das Feuer eröffnet. Dabei sind neun Menschen – darunter er – ums Leben gekommen, mindestens sieben weitere wurden verletzt. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar.

Der Schütze wurde von einem Polizeibeamten getötet, nachdem er vor dem Einkaufszentrum in Allen, rund 40 Kilometer nordöstlich von Dallas, das Feuer eröffnet hatte. Das sagte der Polizeichef der Stadt auf einer Medienkonferenz. Nach Angaben der Polizei hat der Schütze alleine gehandelt.

Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Hunderte von Menschen nach der Schiesserei das Einkaufszentrum ruhig verliessen. Viele gingen mit erhobenen Händen, während zahlreiche Polizisten Ausschau hielten.

Ein anonymer Augenzeuge berichtete dem lokalen ABC-Sender WFAA TV, dass der Schütze mit seiner Waffe überall hin geschossen habe.

Sieben Todesopfer in Brownsville

Ebenfalls in Texas, in der Grenzstadt Brownsville, sind bei einem schweren Autounfall sieben Menschen tödlich verletzt worden. Elf Verletzte wurden in Spitäler gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Nach Medienangaben ist ein Geländewagen in eine Menschengruppe bei einer Bushaltestelle gefahren, die sich in der Nähe eines Aufnahmezentrums für Geflüchtete befindet. Unter den Opfern gebe es auch einige Migranten.

00:43 Video Sieben Todesopfer in Brownsville, Texas Aus Tagesschau vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Es sei unklar, ob der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren habe oder absichtlich in die Gruppe gefahren sei. Die Polizei und die Feuerwehr von Brownsville sprachen von einem «schweren Unfall». Die Stadtpolizei führe beim festgenommenen Fahrer eine Untersuchung auf Drogen vor.