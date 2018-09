Das Weisse Haus und die Regierung Nordkoreas bereiten ein zweites Spitzentreffen vor.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un habe den Gipfel in einem «warmen» und «positiven» Brief an Donald Trump angeregt, sagte dessen Sprecherin.

Das Weisse Haus sei daran interessiert, dass es zu einer Fortsetzung der direkten Gespräche vom 12. Juni in Singapur komme.

Legende: Dass die Militärparade am Sonntag ohne Interkontinentalraketen stattfand, interpretiert Washington als «Zeichen des Vortschritts» in den Gesprächen über nukleare Abrüstung. Reuters

Kim und Trump waren im damals erstmals zu einem historischen Gipfel zusammengekommen. Die dort im Grundsatz vereinbarte atomare Abrüstung in Nordkorea ist nach Experteneinschätzung jedoch bisher nicht eingetreten. Zuletzt hatte Trump die Führung in Nordkorea dafür gelobt, dass bei einer Militärparade in Pjöngjang keine Interkontinentalraketen gezeigt wurden.