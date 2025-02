Ob eine Auflösung der Behörde allein durch den Präsidenten oder gar seinen externen Berater, den Milliardär Musk, ohne Zustimmung des Parlaments möglich ist, erscheint fraglich. «Der Kongress spricht auch das Geld für die Programme der Behörde. Es ist also sehr unsicher, inwiefern Musk und Trump USAID am Kongress vorbei umorganisieren oder sogar restlos abschaffen können.»

Die Demokraten kritisieren das Vorgehen scharf. Sie verweisen darauf, dass durch den Stopp der US-Entwicklungshilfe Tausende Kinder in aller Welt Hunger leiden würden. Zudem sei Entwicklungszusammenarbeit ein wichtiger Teil der US-Aussenpolitik. Denn dort, wo sich die USA zurückzögen, würde China profitieren. Auch die Rolle von Musk, der Aufträge von der US-Regierung bekommt und gleichzeitig eigene Geschäftsinteressen verfolgt – so auch in China –, wird heftig kritisiert.

«Am Ende wird wohl das Oberste Gericht entscheiden müssen», schätzt SRF-Korrespondent Christen. Am Obersten Gericht in Washington sind die konservativen Richterinnen und Richter in der Mehrheit. Trump dürfte auch darauf hoffen, dass sie zumindest teilweise in seinem Sinn entscheiden.