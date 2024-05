Der israelische Sicherheitsexperte Eldad Shavit arbeitet seit 2017 als leitender Forscher beim Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv.

Zuvor war er in verschiedenen leitenden Funktionen für den israelischen Militärgeheimdienst tätig und hat unter anderem auch den früheren Ministerpräsidenten Jitzchak Rabin beraten. Eldad Shavit hat einen Masterabschluss in Ostasienstudien und einen Bachelorabschluss in Nahoststudien der Universität Tel Aviv.