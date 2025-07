Trump will USA zur führenden KI-Nation machen

Donald Trump hat grosse KI-Pläne für die USA.

Mit einem Aktionsplan möchte er die USA zur führenden KI-Nation machen.

«Der technologische Wettlauf mit der Volksrepublik China wird das 21. Jahrhundert bestimmen», sagte Donald Trump in einer Rede am Mittwochabend Ortszeit. Zudem verkünde er, die USA werden diesen Wettlauf gewinnen. In dieser Rede stellte der US-Präsident seinen Aktionsplan mit der Künstlichen Intelligenz vor.

Weniger Umwelt, mehr Exporte

Zur Umsetzung der Strategie unterzeichnete Trump drei Erlasse. Der Plan enthält insgesamt rund 90 Empfehlungen. Unter anderem möchte er Umweltvorschriften lockern. Der Bau von Rechenzentren soll durch weniger strenge Umweltauflagen beschleunigt werden.

Dazu sollen KI-Exporte an Verbündete ausgeweitet werden. Von einer Ausweitung der Exporte könnten Chiphersteller wie Nvidia und AMD sowie die KI-Entwickler Google, Microsoft, OpenAI und Meta profitieren. Die amerikanische Tech-Industrie setzte im vergangenen Jahr grosse Hoffnung auf Trump, damit er die regulatorischen Hürden für die Branche lockern oder abschaffen würde.

Der Aktionsplan sieht zudem vor, gegen angeblich politisch einseitige KI-Systeme, wie beispielsweise ChatGPT, vorzugehen. Behörden sollen keine Verträge mehr mit Anbietern abschliessen dürfen, deren Systeme aus Sicht der Trump-Regierung ideologisch voreingenommen sind.

Kontrast zu Bidens Politik

Mit seinen Entscheidungen weicht Donald Trump vom letzten Präsidenten deutlich ab. Joe Biden beschränkte den weltweiten Zugang zu KI-Chips. Biden legte den Fokus beim Thema KI auf die Risikobeurteilung. Entsprechende Verordnungen des Vorgängers machte Trump nun rückgängig. Vizepräsident JD Vance begründete den Kurswechsel mit der Sorge, die USA könnten durch zu strenge Vorschriften ihren technologischen Vorsprung einbüssen.