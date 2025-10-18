US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, den ehemaligen republikanischen Kongressabgeordneten George Santos aus dem Gefängnis entlassen zu wollen.

Er habe Santos' sofortige Entlassung angeordnet, schreibt Trump auf seiner Social-Media-Plattform.

Santos war zu einer Gefängnisstrafe von mehr als sieben Jahren verurteilt worden – wegen Betrugs und Identitätsdiebstahls. Er hatte unter anderem seinen Lebenslauf mit Falschinformationen ausgeschmückt sowie Spendenbeträge aufgebläht, um sich die Unterstützung der republikanischen Partei zu sichern.

Legende: Der 1988 in New York City geborene George Santos fand vor allem mit seinen Lügen immer wieder in die Schlagzeilen. Keystone/Julia Demaree Nikhinson

George Santos sei zwar «ein bisschen ein Schurke» gewesen, aber es gebe zahlreiche Schurken im Land, die nicht zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt würden, begründete Trump seinen Entscheid auf Truth Social.

Der Lügenbaron Santos

Santos war wiederholt in Skandale verwickelt und wurde der Lügen bezichtigt. So behauptete er, seine Mutter sei bei den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 im Südturm des World Trade Centers gewesen und seine Grossmutter sei im Holocaust ums Leben gekommen. Beides nachweisliche Lügen. Auch seinen Hochschulabschluss und seine Wall-Street-Karriere hatte er frei erfunden.

Dennoch sass der heute 37-Jährige bis zu seinem Rauswurf Anfang Dezember 2023 rund ein Jahr als Abgeordneter eines New Yorker Bezirks im US-Repräsentantenhaus und präsentierte sich als Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump. Das Plenum schloss ihn wegen der erdrückenden Vorwürfe mit einem klaren Votum schliesslich aus.