Legende: Reuters/Kent Nishimura

Die U.S. Agency for International Development (USAID) ist seit 1961 die zentrale Behörde für amerikanische Entwicklungszusammenarbeit. Gegründet von Präsident John F. Kennedy, sollte sie humanitäre Hilfe von militärischer Unterstützung trennen. Mit einem Jahresbudget von 40 Milliarden Dollar finanziert USAID Projekte in über 130 Ländern – von Katastrophenhilfe bis zur Bekämpfung von Hunger und Krankheiten.

Das Geld stammt aus dem US-Bundeshaushalt und wird von den amerikanischen Steuerzahlern finanziert. Der Anteil am gesamten US-Haushalt ist jedoch gering: Die 40 Milliarden Dollar entsprechen weniger als einem Prozent des Gesamtbudgets.

Trotzdem gerät die Organisation immer wieder in die Kritik. Donald Trump und Elon Musk argumentieren, dass USAID ineffizient sei und amerikanische Steuergelder ins Ausland vergeude, ohne den USA selbst direkten Nutzen zu bringen. Zudem wollen sie den Einfluss der US-Regierung im Ausland neu ausrichten und weniger Geld für internationale Entwicklung ausgeben.