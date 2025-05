Per E-Mail teilen

Die US-Regierung will vorerst keine neuen Visa für Studentinnen und Studenten oder Austauschschülerinnen und -schüler ausstellen. Sie stoppt entsprechende Verfahren.

US-Botschaften und Konsulate können damit vorerst keine Termine mehr für Visa-Antragstellende vergeben.

Das berichten die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP sowie US-Medien. Sie konnten die entsprechende Anweisung von Aussenminister Marco Rubio einsehen, die an die Botschaften und Konsulate ging.

Botschaften und Konsulate sollen vorerst keine neuen Termine für Personen vereinbaren, die ein solches Visum beantragen wollen – für wie lange, ist nicht klar. Bereits abgemachte Termine sollen gemäss US-Medien bestehen bleiben. Das Aussenministerium wolle zuerst die Leitlinien anpassen, die angewendet werden, um die Äusserungen der Personen in sozialen Medien zu überprüfen.

Die Sprecherin des Aussenministeriums, Tammy Bruce, lehnte eine direkte Stellungnahme vor den Medien ab, sagte aber: Das Ziel sei, weiterhin jedes Mittel zu nutzen, um zu beurteilen, wer es verdiene, in die USA zu kommen und wer nicht. Wer in die USA komme, müsse die Gesetze verstehen und keine kriminellen Absichten haben, so die Sprecherin des Aussenministeriums weiter.