Proteste in Kalifornien: Trump schickt Nationalgarde

Nach Razzien in Los Angeles

In Los Angeles gab es erneut Demonstrationen gegen die Einwanderungsbehörde ICE.

Mehrere Personen wurden festgenommen.

US-Präsident Donald Trump schickt nun 2000 Soldaten der Nationalgarde nach Kalifornien.

Erneut hat es am Samstag in der kalifornischen Metropole Los Angeles Demonstrationen gegen das Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegeben. Dabei kam es wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei. Diese setzte Blendgranaten und Tränengas gegen Protestierende ein, wie Nachrichtenagenturen und US-Medien berichten. Der Vizedirektor der Bundespolizei FBI schreibt auf X, mehrere Personen seien festgenommen worden.

Legende:

Bereits am Freitag gab es teils gewaltsame Proteste nach mehreren Razzien der US-Einwanderungsbehörde in Los Angeles. Bei den Razzien wurden mehr als 40 Menschen festgenommen, die sich illegal in den USA aufhalten sollen.

Trump schickt Nationalgarde

Als Reaktion auf die Auseinandersetzungen schickt nun US-Präsident Donald Trump 2000 Soldaten der Nationalgarde nach Kalifornien. Diese sollen der «Gesetzlosigkeit ein Ende setzen», teilt das Weisse Haus mit.

Der kalifornische Gouverneur Newsom hatte kurz zuvor auf X geschrieben, die Trump-Regierung plane dem Bundesstaat die Kontrolle über die Nationalgarde zu entziehen. Dies sei eine bewusste Provokation und werde die Spannungen nur verschärfen, so Newsom.

Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte. Jeder Bundesstaat hat seine eigene Nationalgarde, die bei Waldbränden, Wirbelstürmen, Überflutungen oder Unruhen im Inneren eingesetzt werden kann. Sie steht dann unter dem Befehl des jeweiligen Gouverneurs. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann der US-Präsident das Kommando übernehmen.