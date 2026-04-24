Wie zufrieden sind die Menschen in den USA mit Trumps Wirtschaftspolitik laut Umfrage? Die allgemeine Zustimmung zur Politik Trumps liegt bei 40 Prozent, 58 Prozent lehnen sie ab. Bei der Wirtschaftspolitik fällt das Urteil noch kritischer aus: Nur 39 Prozent sind zufrieden, 60 Prozent nicht. Unter den Republikanern ist die Zustimmung zwar grösser, aber auch die tiefste seit 2017.

Zur Umfrage Box aufklappen Box zuklappen Die Umfrage des US-Fernsehsenders CNBC basiert auf weniger als 1000 Befragten und ist nicht vollständig repräsentativ. Sie wird jedoch landesweit durchgeführt und regelmässig wiederholt, wodurch sich Trends erkennen lassen. Die aktuelle Erhebung fand in der vergangenen Woche statt.

Warum ist die Unzufriedenheit so gross? Der dominierende Faktor ist die Inflation. Viele US-Amerikanerinnen und US-Amerikaner leiden unter den hohen Preisen, etwa bei Benzin oder Lebensmitteln. Es war ein Wahlversprechen von Donald Trump, dass er die Inflation deutlich senken würde. Doch das ist ihm bisher nicht gelungen. Auch seine Zollpolitik stösst auf wenig Zustimmung. Positiv gewertet wird einzig die Sicherung der Südgrenze der Vereinigten Staaten. Insgesamt prägen Inflation, Zölle und der Iran-Krieg die kritische Stimmung.

Spiegelt sich diese Unzufriedenheit in der Wirtschaft wider? Die Wirtschaftszahlen sind bisher stabil, wie Börsenkorrespondent Jens Korte erklärt: Das Wachstum hält sich, eine Rezession wird derzeit nicht erwartet und der Arbeitsmarkt ist solide. Dennoch gab eine deutliche Mehrheit in der Umfrage an, weniger auszugeben – für Freizeit oder Einkäufe zum Beispiel. «In den aktuellen Wirtschaftszahlen spiegelt sich diese Unzufriedenheit bislang noch nicht deutlich wider», sagt Korte.

Wie reagieren die Aktienmärkte auf die Stimmung? Bemerkenswert sei auch die Entwicklung an den Aktienmärkten, sagt der Börsenkorrespondent: «Die Kurse erreichen weiterhin Rekordstände – trotz der Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die sich in den Wirtschaftsdaten bisher kaum niederschlägt.»