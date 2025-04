Das erste Zollpaket von Trump ist in Kraft

Die 10-Prozent-Pauschalzölle der USA sind nun eingeführt worden.

Spezifischere Zölle für einzelne Länder sollen ab 9. April gelten.

Das Weisse Haus hat angekündigt, dass auch auf Waren, die zurzeit von den Zöllen ausgenommene sind, künftig Zölle erhoben werden könnten.

Jetzt gilt es ernst: Der erste Teil der von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Waren aus allen Ländern sind in Kraft getreten. Eine am Mittwoch von dem Republikaner unterzeichnete Anordnung gilt nun.

Legende: Der erste Teil des Zoll-Rundumschlags von US-Präsident Donald Trump gilt nun. Keystone/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Trump hatte das gewaltige Zollpaket bei einer wochenlang angekündigten Veranstaltung im Rosengarten verkündet. Zudem hatte er einen komplexen Mechanismus angekündigt, der für Länder, mit denen die USA nach Auffassung der US-Regierung ein besonders grosses Handelsdefizit haben, noch höhere Zölle vorsieht. Dieser wird ab 9. April gelten. Für die Schweiz gelten dann 32 Prozent.

Auch die Ausnahmen wird es treffen

Bestimmte Waren sind von den Zöllen ausgenommen. Dazu gehören unter anderem Produkte, für die bereits andere Zollregelungen gelten wie Stahl- und Aluminiumprodukte oder Autos und Autoteile. Ausserdem sind einige weitere Produkte wie Kupfer, Arzneimittel, Halbleiter, Holzprodukte oder bestimmte kritische Mineralien ausgenommen. Das Weisse Haus hatte allerdings deutlich gemacht, dass Trump für derartige Waren bald ebenfalls Sonderzölle ankündigen könnte.

Trump hatte den Tag, an dem die Zölle verkündet wurden, vorab als «Tag der Befreiung» gepriesen. Es ist der bisher aggressivste und folgenschwerste Schritt in der Handelspolitik des US-Präsidenten. Der Republikaner versprach, dass mit den Zöllen das «goldene Zeitalter» der USA zurückkommen werde. Nach seiner Ankündigung gingen die Aktien allerdings auf Talfahrt. Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, prophezeite höhere Inflation und langsameres Wachstum für die USA.