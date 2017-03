Türkei vs. Niederlande 3:23 min, aus Tagesschau vom 13.3.2017

Das Wichtigste in Kürze

Deutschland und die Niederlande geben Warnhinweise für Reisende in die Türkei heraus.

Präsident Erdogan bezichtigt die deutsche Kanzlerin: «Verehrte Merkel, Du unterstützt Terroristen» .

. Ankara erlässt ein Einreiseverbot für niederländische Diplomaten .

. Die türkische Staatsführung will den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg einschalten.

Angesichts der Spannungen mit der Türkei rät das deutsche Aussenministerium Reisende aus der Bundesrepublik zur erhöhten Vorsicht.

Hinweise für deutsche Reisende

Man sollte sich von politischen Veranstaltungen und allgemein grösseren Menschenansammlungen fernhalten, erklärt das Auswärtige Amt auf seiner Webseite. Hintergrund ist das für den 16. April angesetzte Verfassungsreferendum.

«Im Zuge des Wahlkampfes muss mit erhöhten politischen Spannungen und Protesten gerechnet werden, die sich auch gegen Deutschland richten können», warnte das Ministerium. Davon könnten auch deutsche Reisende in der Türkei betroffen sein.

Warnhinweise der Niederlande

Ähnliche Hinweise hatte bereits das niederländische Aussenministerium gegeben, das seine offiziellen Warnhinweise für Türkeireisende nochmals verschärft hat. Ausdrücklich verweist das Aussenministerium am Montag auf seiner Website auf die diplomatischen Spannungen mit dem Land seit dem Wochenende. Die Niederlande hatten Wahlkampfauftritte türkischer Minister untersagt und eine dennoch eingereiste Ministerin aus dem Land gewiesen.

Auch niederländische Touristen werden nun gewarnt, in der Türkei grössere Versammlungen von Menschen sowie volle Plätze zu vermeiden. Von Reisen in die Türkei wird aber nicht generell abgeraten.

Türkische Politiker versuchen im Moment, auch in Europa für das Referendum zu werben, das mehr Macht für Präsident Recep Tayyip Erdogan vorsieht. Die Niederlande allerdings untersagten am Wochenende die Einreise von Aussenminister Mevlüt Cavusoglu, der in Rotterdam auftreten wollte.

Zudem verwiesen die Niederlande Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya des Landes. Die Regierung in Ankara erwägt deswegen Sanktionen gegen die Niederlande. Die Wahlkampfauftritte hatten bereits für einen verbalen Schlagabtausch zwischen Deutschland und der Türkei geführt.

Erdogan verschärft seinen Ton nochmals

Unterdessen setzt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan unvermindert auf Konfrontation mit Europa - und greift jetzt auch Kanzlerin Angela Merkel persönlich an. In einem Interview des türkischen Senders A Haber bezichtigte er die Kanzlerin der Unterstützung der kurdischen Arbeiterpartei PKK. «Verehrte Merkel, Du unterstützt Terroristen», sagte Erdogan. Deutschland gehe nicht gegen die PKK vor, obwohl es diese zur Terrororganisation erklärt habe.

In Berlin bezeichnete Regierungssprecher Steffen Seibert Erdogans Vorwurf als «erkennbar abwegig». «Die Bundeskanzlerin hat nicht die Absicht, sich am Wettlauf der Provokationen zu beteiligen. Sie macht das nicht mit», erklärte Seibert.

In der Krise um Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Europa hatte Merkel zuvor den Niederlanden ihre «volle Unterstützung und Solidarität» zugesichert. Sie kritisierte insbesondere Äusserungen Erdogans, der niederländische Regierungsmitglieder als «Nazi-Überbleibsel» bezeichnet hatte. Nazi-Vergleiche führten «völlig in die Irre», sagte die deutsche Regierungschefin. «Gerade mit Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das völlig inakzeptabel.»

Keine Landeerlaubnis für niederländische Diplomaten

Die türkische Regierung entzog unterdessen niederländischen Diplomaten am Abend die Landeerlaubnis. Der Luftraum für Maschinen mit Diplomaten aus dem Land sei ab sofort gesperrt, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Numan Kurtulmus. Gespräche auf höherer Ebene würden zudem ausgesetzt.

Der niederländische Botschafter, der sich zurzeit im Ausland aufhalte, dürfe vorerst nicht in die Türkei zurückkehren.

Erdogan will Gerichtshof für Menschenrechte einschalten

Nach Anfeindungen aus Ankara hatten die Niederlande am Wochenende Auftritte des türkischen Aussenministers Mevlüt Cavusoglu und der Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya in Rotterdam verhindert.

Erdogan kündigte an, dass sich die Türkei wegen dieser «Verbote» an alle Instanzen, darunter den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg, wenden werde.

Der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, warf der türkischen Regierung vor, «internationale Beziehungen zum Gegenstand von Wahlkampagnen» zu machen. «Das halte ich vom Grundsatz für gefährlich», sagte er in Berlin. «Mein Appell an die türkische Regierung: Kümmert Euch um das Regieren Eures Landes.»